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Путину доложили об итогах крымской пятилетки

12 августа 2019, 14:39  •  85 • В России

Глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с президентом не просто доложил о ситуации в республике, но и подвел итоги работы за целую пятилетку - с момента воссоединения с Россией.

- За пять лет рывок сделан, - не стал скромничать Аксенов. - Реализованы крупные инфраструктурные проекты, без которых развитие было бы невозможно. Крымский мост – самый впечатляющий проект. Сегодня мы видим результаты этой работы - по Крымскому мосту с 1 января 2019 года уже на сегодняшний день прошло 2,5 миллиона автомобилей, из них 34 тысячи автобусов и 405 тысяч грузовых автомобилей.

Еще один прорыв был совершен в обеспечении полуострова электроэнергией.

- Благодаря двум электростанциям, которые ввели в эксплуатацию вы лично, мы сегодня имеем профицит по электроэнергии, - рассказал глава Крыма. - При пиковой нагрузке республика потребляет 1 100 мегаватт при том, что мощности и энергомост позволяют нам в общем получить до 1 800 мегаватт. До этого у нас были проблемы с подключением новых объектов к электроэнергии, сегодня этот вопрос снят с повестки дня.

Что благоприятно сказалось и на росте бюджета, который увеличился больше, чем в три раза.

- По итогам первого полугодия мы собрали 26,5 миллиарда рублей, это на 12 процентов по статистике больше, чем в прошлом году за тот же период, - доложил Аксенов. - При этом в 2014 году бюджет Крыма составлял 18 миллиардов рублей. Сегодня 54 – это собственных налоговых и неналоговых поступлений. 60 процентов от доходной части тратится на социальные проекты – образование, здравоохранение, культуру.

Из недочетов, которые вызывают претензии и у жителей полуострова, и туристов, самый главные - крымские дороги.

- Качество работы подрядчиков зачастую вызывает нарекания, надо мягко сказать, - признал Аксенов. - За пять лет было отремонтировано капитальным ремонтом и ремонтом более 950 километров дорог. В общей сложности до 2024 года будет отремонтировано ремонтом и капремонтом 2 000 километров дорог.

- Как вы оцениваете работу по дороге «Таврида»? - спросил Владимир Путин о самом крупном дорожном проекте.

- Готовность трассы сегодня составляет 74 процента, окончание работ – 2020 год, рисков в данном случае нет, - заверил глава республики. - Подрядчик двигается в большинстве впереди графика, все работы выполняются в срок. Точно такие же работы выполняются по четырёхполосной дороге СимферопольЕвпатория–Мирный. Длина дороги 83 километра, деньги выделены в полном объёме, срок окончания – 2020 год, у нас сегодня готовность 40 процентов.

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