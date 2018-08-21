Путину доложили о "Северном широтном ходе"

Железнодорожную магистраль "Северный широтный ход" планировали построить еще 15 лет назад, но только сейчас проект вплотную подошел к стадии реализации. Об этом президенту доложил врио главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

- У нас произошло долгожданное для всего Ямала событие – правительство утвердило концессию по «Северному широтному ходу», - рассказал Артюхов. - Наконец-то мы подошли к тому моменту, когда у нас есть все, чтобы уже опережающе этой зимой начать строительство самого сложного, важного элемента – совмещенного моста через реку Обь. Сейчас делаем все с инвестором для того, чтобы приступить к этому в самое ближайшее время.

- Железнодорожный и автомобильный? - уточнил Путин.

- Да, он совмещенный – железнодорожная часть нужна для экономики, а автомобильная, конечно, имеет большую социальную нагрузку, потому что на двух берегах находятся два города, исторически связанные, и это, конечно, для населения очень долгожданное событие, - подтвердил врио губернатора. - Весь проект – 350 километров, это новое строительство. Но, учитывая, что необходимо развивать подходы, проект порядка 700 километров.

"Северный широтный ход" не только обеспечит железнодорожную сеть в регионе и разгрузит южный маршрут, выходящий к Транссибу, но и даст возможность выхода к северу Красноярского края и порту Сабетта.

- Наша следующая задача – привести железную дорогу в Сабетту, - заявил Артюхов. - Это, конечно, особый центр развития Арктики сегодня, безусловно, главный центр развития Северного морского пути. И наша задача – привести сеть «Российских железных дорог» в Сабетту. Уверен, что этот проект мы сделаем. Сейчас идет очень продуктивный диалог с ключевыми компаниями. Думаю, у нас получится сделать еще одну концессию, и в Сабетту придет железная дорога. Это очень нужно, чтобы в этом центре у нас Арктика развивалась, и все для этого есть.

В самой Сабетте продолжается строительство «Ямал СПГ» - завода по сжижению природного газа.

- Идет опережающе – введена вторая очередь, - доложил глава региона. - Вы в декабре были на открытии первой очереди, уже с опережением введена вторая и до конца года должна быть введена третья очередь с опережением графика на год. Это, конечно, отличные результаты в целом всей нашей нефтегазовой отрасли. Радует, что это происходит у нас на Ямале, и очевидно, уже ни у кого нет сомнения, что все запланированные крупнейшие проекты, будь то «Арктик СПГ-2», также будут успешно в будущем реализованы.