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Путину доложили о "Северном широтном ходе"
21 августа 2018, 18:39 • 81 • В России
Железнодорожную магистраль "Северный широтный ход" планировали построить еще 15 лет назад, но только сейчас проект вплотную подошел к стадии реализации. Об этом президенту доложил врио главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
- У нас произошло долгожданное для всего Ямала событие – правительство утвердило концессию по «Северному широтному ходу», - рассказал Артюхов. - Наконец-то мы подошли к тому моменту, когда у нас есть все, чтобы уже опережающе этой зимой начать строительство самого сложного, важного элемента – совмещенного моста через реку Обь. Сейчас делаем все с инвестором для того, чтобы приступить к этому в самое ближайшее время.
- Железнодорожный и автомобильный? - уточнил Путин.
- Да, он совмещенный – железнодорожная часть нужна для экономики, а автомобильная, конечно, имеет большую социальную нагрузку, потому что на двух берегах находятся два города, исторически связанные, и это, конечно, для населения очень долгожданное событие, - подтвердил врио губернатора. - Весь проект – 350 километров, это новое строительство. Но, учитывая, что необходимо развивать подходы, проект порядка 700 километров.
"Северный широтный ход" не только обеспечит железнодорожную сеть в регионе и разгрузит южный маршрут, выходящий к Транссибу, но и даст возможность выхода к северу Красноярского края и порту Сабетта.
- Наша следующая задача – привести железную дорогу в Сабетту, - заявил Артюхов. - Это, конечно, особый центр развития Арктики сегодня, безусловно, главный центр развития Северного морского пути. И наша задача – привести сеть «Российских железных дорог» в Сабетту. Уверен, что этот проект мы сделаем. Сейчас идет очень продуктивный диалог с ключевыми компаниями. Думаю, у нас получится сделать еще одну концессию, и в Сабетту придет железная дорога. Это очень нужно, чтобы в этом центре у нас Арктика развивалась, и все для этого есть.
В самой Сабетте продолжается строительство «Ямал СПГ» - завода по сжижению природного газа.
- Идет опережающе – введена вторая очередь, - доложил глава региона. - Вы в декабре были на открытии первой очереди, уже с опережением введена вторая и до конца года должна быть введена третья очередь с опережением графика на год. Это, конечно, отличные результаты в целом всей нашей нефтегазовой отрасли. Радует, что это происходит у нас на Ямале, и очевидно, уже ни у кого нет сомнения, что все запланированные крупнейшие проекты, будь то «Арктик СПГ-2», также будут успешно в будущем реализованы.
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