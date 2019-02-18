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Путину доложили о подключении Курил

18 февраля 2019, 17:54  •  105 • В России

Встреча президента с главой «Ростелекома» Михаилом Осеевским неожиданно получила острополитическое звучание. Докладывая об итогах работы за 2018 год, глава компании упомянул о программе подключения удалённых населённых пунктов.

- В соответствии с вашим поручением в прошлом году проложили подводный кабель на Курильские острова, - заявил Осеевский. - И уже сегодня жители трёх островов – Итурупа, Кунашира и Шикотана – имеют возможность получать те же самые услуги, сервисы, как на Сахалине, и, что важно, по тем же самым тарифам. Сейчас активно работаем на этих островах, планируем завершить подключение и жилищной сферы, и социальных учреждений, и бизнеса в первом квартале. Это, конечно, очень важно для людей, находящихся так далеко от центра.

Невозможно было спорить с тем, что жители Курил находятся "так далеко от центра", но тут гораздо важнее было, что страна позаботилась о людях, находящихся "так близко к Японии". И уж теперь точно жители Итурупа, Кунашира и Шикотана могут читать новости в интернете о споре за их острова не хуже всего остального мира.

- Завершили по вашему поручению работу по подключению медицинских учреждений, их более 9 тысяч, - продолжил Осеевский. - Видим, что это очень полезное и нужное дело. Активно развиваются телекоммуникационные, телемедицинские услуги, работают технологии дистанционного консультирования и многое-многое другое. Сейчас с правительством обсуждаем будущую программу подключения школ к высокоскоростному интернету.

- Сколько это будет стоить? - уточнил Путин.

- 40 тысяч школ мы готовы подключить за 40 миллиардов рублей с оплатой трафика до 2025 года.

- Что вы вообще считаете приоритетным в ближайшие три года?

- По-прежнему мы считаем, что нужно завершить программу проникновения интернета, потому что это базовая среда, которая должна обеспечить развитие всех цифровых технологий для граждан, для бизнеса, для государства, - ответил глава "Ростелекома". - Есть современные решения по электронному контенту, мы их обсуждаем с министерством образования, но считаем, что всё-таки приоритет – подключение школ. Очень важно дать возможность ребятам в удалённых посёлках и получить доступ к современным решениям, и иметь возможность общаться с учителями.

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