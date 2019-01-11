Путину доложили о планах по модернизации тепловой энергетики России

Глава «РусГидро» Николай Шульгинов, докладывая президенту об итогах работы за прошедший год, обратил внимание на устойчивый рост показателей и на существенно выросшую прибыль. Но главным результатом была выработка электроэнергии.

- Выработка в целом по группе и по гидростанциям выше, хотя предыдущий год тоже был рекордный, - рассказал Шульгинов. - Увеличилась мощность электростанций группы на 335 мегаватт за счёт ввода совершенно новой электростанции во Владивостоке – ТЭЦ «Восточная». Буквально на днях мы закончили ввод третьего гидроагрегата на Усть-Среднеканской ГЭС, это предпоследний гидроагрегат ГЭС на Колыме, в Магадане. Увеличилась мощность в результате модернизации гидростанций – на 50 мегаватт.

Глава холдинга пообещал продолжить программу замены выбывающих мощностей по всей стране, но усиленно - на Дальнем Востоке.

- Мы должны, наконец-то, завершить строительство Сахалинской ГРЭС-2 и Нижне-Бурейской ГЭС, - доложил он о планах. - Достроим ТЭЦ в Советской Гавани и Зарамагскую ГЭС-1 в Республике Северная Осетия – Алания. Займёмся в 2019 году программой модернизации тепловой энергетики на Дальнем Востоке.