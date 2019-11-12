Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотите беды - идите в НАТО! "Вован Безземельный" готовит смерть Украин...
Приходите с тетей Ангелой и дядей Эммануэлем: В Кремле не видят смысла встречать...
Владимир Соловьев рассказал об отношениях с женщинами и признался в любви к Укра...
Содержит город и область: Миллиардер Лисин заплатил самый большой в России налог...
Главная / В России

Путину доложили о первых уголовных делах за разворовывание средств на нацпроектах

12 ноября 2019, 15:54  •  49 • В России

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным страны рассказал, как обеспечивается сохранность средств, выделяемых на национальные проекты.

- Мы вышли на выявление недобросовестных исполнителей, и три формы взаимодействия, - описал работу Чиханчин. - Это профилактические факторы, когда мы не даем просто деньги растащить, препятствующие, то есть расторгаются договоры, контракты, и пресекающие – уже это уголовные дела.

Финмониторингом совместно с другими ведомствами создана специальная таблица, позволяющая видеть, куда в какой момент идут средства.

- Идет раскладка по каждому нацпроекту, по министерствам, по ведомствам, - продемонстрировал Путину Чиханчин. - И мы видим движение: сколько выделилось средств, сколько освоено, сколько законтрактовано, сколько пошло движений уже по кассе. А желтое – это количество исполнителей, которые попали в зону риска, которые требуют особого внимания, работы. К сожалению, здесь есть по ряду направлений все-таки довольно высокий процент, и мы сейчас по ведомствам, непосредственно по каждому направлению работаем.

Аналогичным образом строится работа по каждому отдельному нацпроекту и каждому региону.

- Это нацпроект «Экология», как раз здесь на карте отмечены зоны, где наиболее высокие риски, - показал Чиханчин. - Разбили «Экологию» по каждому из направлений, допустим, «Озеро Байкал», «Чистая среда» и так далее. И у нас есть конкретное количество исполнителей, которое сегодня в процентном выражении вызывает вопросы, и по конкретному исполнителю мы видим по округам раскладку. В дальнейшем мы планируем при необходимости передавать основным держателям по национальным проектам, полпредам и, если есть необходимость, министрам, можем губернаторам.

Первые конкретные результаты уже можно выразить в суммах.

- Совместно с ФАС, ФСБ мы отработали по «Здравоохранению», по покупке, медицине Московской области: порядка 450 миллионов – расторгнуты контракты с недобросовестными исполнителями, - доложил глава финансовой разведки. - Аналогичная ситуация в Крыму, Севастополе, там тоже порядка 400 миллионов. И уже появились уголовные дела там, где национальные проекты идут.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
11 ноября 2019, 17:09
«Полуразведение» или козацко-американская хитрость
11 ноября 2019, 15:24
Сканер безопасности: в России разработали технологию для упрощения контроля за перевозом взрывчатых веществ
12 ноября 2019, 02:54
Как из корреспондента «КП» делали бойца цветных революций
11 ноября 2019, 21:54
«Хорошая, приличная семья»: что известно о женщине, выпавшей с двумя детьми из окна многоэтажки в Москве
12 ноября 2019, 15:54
Владимир Соловьев - об уголовных делах СБУ: "Нам говорили, что придет Зеленский и все изменится. Но ничего так и не меняется"
11 ноября 2019, 15:24
«Удобное, мощное и неприхотливое оружие»: генеральный конструктор концерна «Калашников» — об эволюции АК-47
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 ноября 2019, 09:09
"Твои дети будут гордиться": В Сети высмеяли украинского журналиста, испортившего полёт русским попутчикам
11 ноября 2019, 15:39
"Не раскрывают карт, и правильно": Американский эксперт о том, какую правду про Су-57 "русские держат в тайне"
10 ноября 2019, 13:24
Глава МИД Польши оценил ситуацию с задержанием националиста Мазура
08 ноября 2019, 12:54
"Мне кажется, что это кошмарный сон": Резидент Comedy Club с Украины пришёл в ужас от толп нацистов в Киеве
06 ноября 2019, 15:09
«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа
07 ноября 2019, 17:24
Британцы в восторге от русских: Парад на Красной площади обсуждают The Daily Mail
08 ноября 2019, 09:39
Целых 1700 долларов, и все - старикам: Почему "счастливые" американские пенсионеры доживают жизнь в нищете
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.