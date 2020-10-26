Путину доложили о переболевших COVID-19 депутатах Госдумы

91 депутат Государственной думы переболел или болеет коронавирусом. Об этом в понедельник, 26 октября, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, говорится на сайте Кремля.

«Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один — в реанимации», — сказал он. Как отметил председатель нижней палаты парламента, один депутат скончался.

По словам Володина, принимаются меры для сохранения работоспособности парламента. Дистанционная работа и видео-конференц-связь используются там, где это возможно.

«Но мы не можем это сделать в рамках организации работы парламента», — объяснил председатель Госдумы.

Как он добавил, депутаты понимают, что президент ежедневно контролирует ситуацию, а парламентарии должны делать все для законодательного обеспечения решений главы государства.

В сентябре в Госдуме сообщили о росте числа госпитализированных с коронавирусом депутатов. По состоянию на 22 сентября 10 депутатов Госдумы были госпитализированы из-за инфекции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.