Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на ст...
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзву...
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фот...
Главная / В России

Путину доложили о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе

16 июня 2020, 15:25  •  164 • В России

ЗАЩИТИЛИ ЧМ-2018 И ОЛИМПИАДУ В СОЧИ

- Нам удалось ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе, - доложил президенту об одном из главных достижений работы Национального антитеррористического комитета директор ФСБ Александр Бортников. - В результате этого удалось обеспечить безопасность проведения таких крупных международных форумов и соревнований в стране, как Универсиада 2013 года в Казани, Олимпиада 2014 года в Сочи, - перечислял Бортников.

- Чемпионат мира по футболу, - добавил важный эпизод Владимир Путин.

- Совершенно верно. В результате этой работы, ценой, к большому сожалению, больших проблем и потерь, нам удалось в десятки раз снизить проявления террористической направленности в стране, прежде всего на территории Северного Кавказа.

О ЧЕМ ДОЛОЖИЛ ДИРЕКТОР ФСБ

- В 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, а в 2020 только 4.

- За десять лет было предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 непосредственно террористических актов.

- За десять лет было выявлено 728 фактов финансирования террористической деятельности, эта деятельность была предотвращена.

500 ЧЕЛОВЕК ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ЛЕСА

- Прекрасно понимаем, что одними силовыми методами работу по линии антитеррора решить невозможно, - рассказал Бортников. - Одним из подходов к организации работы является профилактика преступлений. Уровень радикализации населения в значительной степени снизился, это факт. Это такая штучная работа, более 500 человек было склонено к отказу от участия в этой деятельности.

Президент поинтересовался, как проходит сотрудничество с партнерскими спецслужбами иностранных государств.

- Опыт работы этой работы дает возможность обмениваться информацией с нашими коллегами, помогать друг другу в выявлении и упреждении готовящихся террористических атак, оказывать содействие, в том числе непосредственно в боевой работе, - рассказал глава ФСБ.

Россия выступила с инициативой создания единого информационного антитеррористического пространства - объединить информацию, которой владеют различные государства, спецслужбы и правоохранительные органы.

- На сегодняшний день к этому международному банку данных подключено 56 специальных служб из 42 государств и 8 международных организаций, - доложил Бортников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



164
Источник
Похожие новости
16 июня 2020, 00:25
Россию обвинили в подготовке покушения на грузинского журналиста-матершинника Габунию
16 июня 2020, 01:25
Политолог Глеб Павловский: У Чубайса на лбу написано, что виноватым он себя не чувствует
15 июня 2020, 21:55
Ранены два сотрудника ДПС и нападавший: что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
15 июня 2020, 17:55
«Одна цель — одна ракета»: как Россия совершенствует зенитный комплекс «Тор-М2»
15 июня 2020, 19:25
На Навального завели уголовное дело за оскорбление ветерана
16 июня 2020, 14:25
В Сирии подорван российский БТР
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
16 июня 2020, 09:00
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой в...
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
16 июня 2020, 01:00
Что заставило Шойгу и Лаврова перенести визит в Турцию? Версия политолога Велизаде
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
12 июня 2020, 16:00
Лукашенко нашел замену нефти и газу
12 июня 2020, 03:00
Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе
14 июня 2020, 00:00
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на странности
11 июня 2020, 10:25
Эксперт объяснили отказ жителей Херсонской области Украины вернуть воду Крыму
12 июня 2020, 18:25
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
14 июня 2020, 17:00
Русский лидер перепишет историю мира: Предсказание Парацельса назвали роковым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.