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Путину доложили, что Россия установила свекольный рекорд

24 ноября 2019, 01:09  •  49 • В России

- Год был удачным, хорошим, - начал свой доклад президенту об итогах битвы за урожай курирующий сельское хозяйство вице-премьер Алексей Гордеев. - Валовой сбор зерна всех видов составит порядка 120 миллионов тонн, это на 6 % больше, чем в прошлом году. В том числе 75 миллионов тонн пшеницы. Это позволяет нам иметь хороший экспортный потенциал, и мы будем входить в число мировых лидеров по поставке пшеницы. Сахарная свекла – 53 миллиона тонн, это рост 25 %, рекорд за всю историю страны. И я напомню, что 20 лет назад у нас в структуре потребления 85 % было импортного сахара. Сегодня мы уверенно сахар экспортируем.

Кроме этого по итогам года рост производства картофеля - 9%, овощи – 20 %, фрукты – 15 %.

Производство мяса всех видов и молока выросло на 2 %.

- И, что важно подчеркнуть, наши отечественные производители стали уверенно выходить с экспортом мяса свинины и птицы, и мы видим здесь хорошие перспективы, - заявил вице-премьер.

- Маркировку молока отложили на середину года следующего? - поинтересовался Владимир Путин.

- По молоку порядок все-таки наводим, и эффективно, - ответил Гордеев. - Сейчас все решения вышли: что связано с натуральной продукцией – отдельная полка; все, что с применением растительного жира, – отдельная полка, покупатель видит. И потом 1 ноября у нас заработала полностью система прослеживаемости товара «Меркурий». Кстати говоря, и белорусские коллеги в нее зашли, и мы видим всю цепочку от фермы до прилавка. Мы даже вскрыли целый ряд заводов-фантомов, которые, мы видим, на непонятном сырье работают.

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