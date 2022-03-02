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Путину докладывают о потерях в ходе спецоперации на Украине - Кремль
02 марта 2022, 15:15 • 291 • Политика
Дмитрий Песков заверил, что Владимир Путин получает полную информацию о потерях в ходе спецоперации на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга подтвердил, что президент России Владимир Путин получает всю информацию о потерях группировки войск страны в ходе спецоперации на Украине. Однако представитель Кремля подчеркнул, что конкретные цифры сейчас раскрывать не станут.
Чтобы анализировать какие бы то ни было потери, следует дождаться окончания спецоперации России:
Журналисты поинтересовались, почему же губернаторы на местах решили раскрыть данные о потерях, касающиеся именно их регионов. Дмитрий Песков отметил, что этот вопрос следует адресовать самим главам субъектов России.
Напомним, на Украине ВС России проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации, о чём Дмитрий Песков сегодня также напомнил.
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