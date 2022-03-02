Путину докладывают о потерях в ходе спецоперации на Украине - Кремль

Дмитрий Песков заверил, что Владимир Путин получает полную информацию о потерях в ходе спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга подтвердил, что президент России Владимир Путин получает всю информацию о потерях группировки войск страны в ходе спецоперации на Украине. Однако представитель Кремля подчеркнул, что конкретные цифры сейчас раскрывать не станут.

Чтобы анализировать какие бы то ни было потери, следует дождаться окончания спецоперации России:

Мы не обладаем такой информацией. Я не располагаю какой-либо информацией и не могу вам её предоставить, - пояснил Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, почему же губернаторы на местах решили раскрыть данные о потерях, касающиеся именно их регионов. Дмитрий Песков отметил, что этот вопрос следует адресовать самим главам субъектов России.

Напомним, на Украине ВС России проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации, о чём Дмитрий Песков сегодня также напомнил.