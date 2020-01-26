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Путину дали карт-бланш: Песков о причинах отставки Медведева

26 января 2020, 21:54  •  242 • Политика
Как заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, экс-премьер Дмитрий Медведев и члены его кабмина ушли в отставку, чтобы предоставить Владимиру Путину карт-бланш.
Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, чтобы дать президенту России Владимиру Путину карт-бланш на достижение целей национального развития. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он пояснил, что Путин поставил новые задачи, которые включают в себя и изменение Основного закона. Поэтому члены кабмина посчитали своим долгом уйти в отставку.
"Это экстраординарная задача, для решения которой нужно правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе и гибкостью в работе. Поэтому сейчас нет других вариантов", - цитирует его слова журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
На этой неделе был представлен новый состав правительства России, сформированного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Однако Медведев без работы не остался, так как глава государства Владимир Путин назначил политика своим замом в Совете безопасности.
Кроме того, депутаты Государственной Думы 23 января одобрили в первом чтении законопроект о внесении ряда поправок в Конституцию России, передаёт телеканал "360". Предложенную президентом инициативу поддержали все присутствовавшие в зале заседаний 432 человека из четырёх фракций.

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