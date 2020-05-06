Путину - объявить об отмене пенсионной реформы: Хазин о ближайших планах президента

Своё предположение известный экономист Михаил Хазин сделал во время интернет-конференции с читателями "БИЗНЕС Online". Он отметил, что о росте уровня жизни населения нашей страны в условиях карантина до конца года говорить не приходится.

В этом случае, не исключил эксперт, президенту Владимиру Путину "придётся пойти на прямое управление".

Рассуждая о ближайших планах президента, эксперт выразил мнение о том, что главе государства "надо будет к концу весны объявить об отмене пенсионной реформы" и "прямым текстом объяснить народу, что происходило".

Хазин даже "набросал" примерный спич президента России на подобный случай: "Ребята, мы жили в рамках либеральной модели, которую поддержало население в 1990-е годы, я пришёл под эту модель и честно пытался людей, которые эту модель делали, исправить. Они отказались, поэтому я вынужден…"

О том, что гипотетически снижение пенсионного возраста и отмена пенсионной реформы может стать одним из ключевых шагов для преодоления последствий кризиса, сообщил и директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин в разговоре со "Свободной прессой".

По его словам, Кремлю придётся использовать "тяжёлую артиллерию", потому что ситуация "очень плохая". Так, население уже ощущает сильную усталость и от пандемии, и от экономических последствий.

"Власть остро нуждается в ходах, которые могли бы переломить ситуацию. А таких эффективных шагов у неё практически нет", - замечает Салин, добавляя, что сравниться с эффектом отмены пенсионной реформы может только распечатка "кубышки" по полной.