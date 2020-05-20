Путину - объявить об отмене пенсионной реформы: Чем аукнутся шаги по возвращению "статуса кво"

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник. Известный экономист Михаил Хазин высказал предположение, что к концу весны, то есть уже в ближайшее время, президенту России Владимиру Путину надо будет объявить об отмене пенсионной реформы. Информацию для Царьграда прокомментировал экономист, политолог и геостратег Андрей Школьников.

По его мнению, сама логика фразы "отмена пенсионной реформы" не совсем корректна. Более правильно будет полное изменение пенсионной системы, полное изменение социальной системы, гарантий социальных.

"То есть логика будет идти именно в том направлении, что улучшение социальной жизни, улучшение социальных гарантий и как бы конечная ситуация, конечный статус вот того, что будет изменено, он будет даже лучше, чем мы могли бы говорить ", - сказал Андрей Школьников в интервью Царьграду.

Эксперт отметил, что пандемия коронавируса сильно ускорила социальные процессы в России и обнажила всю изначальную глупость пенсионной реформы. Система мира, в которой она была бы логична, была полностью изничтожена, была доказана её нереальность.