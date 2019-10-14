Путинизм для мира? В Кремле отреагировали на статью Суркова о политике Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов в ходе брифинга в понедельник, 14 октября оценил статью помощника президента Владислава Суркова, где путинизм был объявлен автором хорошо работающим методом властвования.

Песков подчеркнул, что ему в принципе не импонирует термин "путинизм". С другой стороны, с Сурковым он согласился в части заявления о том, что для истории России и развития всего мира 20 лет нахождения Путина у власти стали важным этапом.

"Нельзя умалять роль Путина, роль его руководства, эффект разрушения монополярного гегемонизма", - сказал представитель Кремля, добавив, что, кроме всего прочего, политика Путина сыграла и большую роль в создании многополярного мира и растущих идей суверенности государств.