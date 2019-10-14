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Путинизм для мира? В Кремле отреагировали на статью Суркова о политике Путина

14 октября 2019, 18:54  •  143 • Политика
В Кремле отреагировали на статью Суркова о политике Путина. Ранее помощник президента России размышлял о путинизме как явлении, важном не только для России, но и мира.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов в ходе брифинга в понедельник, 14 октября оценил статью помощника президента Владислава Суркова, где путинизм был объявлен автором хорошо работающим методом властвования.
Песков подчеркнул, что ему в принципе не импонирует термин "путинизм". С другой стороны, с Сурковым он согласился в части заявления о том, что для истории России и развития всего мира 20 лет нахождения Путина у власти стали важным этапом.
"Нельзя умалять роль Путина, роль его руководства, эффект разрушения монополярного гегемонизма", - сказал представитель Кремля, добавив, что, кроме всего прочего, политика Путина сыграла и большую роль в создании многополярного мира и растущих идей суверенности государств.

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