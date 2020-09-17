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Путина вынуждают повторить в Белоруссии крымский сценарий - СМИ
17 сентября 2020, 16:35 • 177 • Политика
Москва не может позволить себе потерять последнюю прокладку между РФ и НАТО
Запад меняет отношение к ситуации в Белоруссии. Сначала там реагировали на протесты после выборов довольно сдержанно, но чем дальше, тем большую поддержку Европа и США начинают оказывать антипрезидентским силам. Тем самым они создают провокационную обстановку: лидер Кремля Владимир Путин явно не хочет вводить в Белоруссию войска, но его к этому могут вынудить.
Москва не может допустить повторения в Минске киевского майдана 2014 года, отмечает эксперт по вопросам мировой безопасности Тед Гален Карпентер в американском издании The American Conservative. Тогда при финансовой и моральной поддержке ЕС и НАТО было свергнуто лояльное к России украинское правительство, а на его место поставили националистов и прозападников. Сейчас Белоруссия является последним буфером между РФ и НАТО. Если появится угроза перехода этой территории в руки Запада, Путин не станет медлить:
"Он может решиться присоединить Белоруссию к России из соображений безопасности, как он сделал с Крымом", – говорится в статье.
Сейчас Союзный договор РФ и РБ носит символический характер, отмечает эксперт. Но все может быстро измениться, Россия поглотит Белоруссию, а ее отношения с Западом будут полностью заморожены.
Ранее представитель белорусской Партии труда и согласия рассказал, как будет происходить слияние экономик двух стран по утвержденному плану интеграции РФ и РБ.
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