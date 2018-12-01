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Путина встретили в Буэнос-Айресе криком «Вы номер один!» - СМИ
01 декабря 2018, 03:39 • 112 • Политика
Путина приветствовали выкриками в отеле на G20. «Вы номер один!» - крикнул президенту России на английском языке один из гостей отеля, когда глава государства проходил по вестибюлю, сообщают СМИ.
Президента России Владимира Путина встретили в Буэнос-Айресе криком «Вы номер один!». Фраза прозвучала из уст одного из гостей отеля, в котором разместился на период саммита G20 российский лидер, информируют СМИ.
Сообщается, что, когда Путин проходил по вестибюлю отеля, там собралось множество людей. Кто-то из толпы громко выкрикнул: «You are number one!» - что в переводе с английского означает «Вы номер один!». Президент России это услышал и улыбнулся в ответ. К сожалению, из-за большого количества народу в вестибюле автора выкрика определить так и не удалось.
Напомним, что Путин прибыл в Аргентину для участия в саммите «большой двадцатки». Это последнее в нынешнем году крупное международное политическое мероприятие, на котором собирается такое количество глав государств.
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