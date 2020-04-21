Путина вряд ли заботит преемник, есть задачи важнее: Сергей Засорин о состоянии политической элиты России

В разговоре с Царьградом директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин признался, что считает точку зрения Марата Баширова относительно преемника Путина достаточно своеобразной.

"Я бы считал, что такая постановка проблемы достаточно субъективна и явно искусственна. Вообще, сегодняшнее испытание в виде коронавируса - действительно проверка на прочность многих современных лидеров. Речь идёт не только о нашем президенте Путине, но и о президенте Трампе, и о президенте Макроне, и о канцлере Меркель, и о премьере Джонсоне. Действительно, сегодня достаточно острая, сложная для них ситуация, где проявляются не только лидерские качества, проявляются и личный авторитет, и доверие граждан по отношению к ним и прочее. Поэтому переломность момента, бесспорно, есть", - сказал Засорин.

Вместе с тем, по его словам, хоть сегодня и появляются прогнозы и даже фантазии по поводу возможного преемника Путина, но понять, когда он примет от нынешнего президента полномочия, достаточно сложно.

"Я бы считал, что сегодняшние испытания коронавирусом, которые, хоть и потребуют у нас терпения, сил, а для кого-то и здоровья в течение считаных месяцев, дай Бог, не превратятся всё же в этакую долгоиграющую напасть. Эта ситуация вряд ли решит проблему передачи власти на перспективу. Потому что для этого есть масса других всевозможных факторов, вытекающих сегодня из состояния нашей политической элиты и распределения властных полномочий внутри неё. Эта проблема сегодня обострена не только коронавирусом, но и всеми потрясениями, связанными с нефтяными и фондовыми рынками. По сути дела, это начало глобального экономического кризиса, который может оказаться как никогда сложным, как никогда затяжным", - пояснил эксперт.

Поэтому, добавил Засорин, есть много составляющих, которые могут повлиять на перспективу высшего лидерства России.

"К тому же, я бы здесь вообще не проводил прямых параллелей между тогдашними Ельциным и Лебедем, с одной стороны, а также сегодняшними Путиным и мистером Икс, если угодно, с другой. Давайте вспомним, что рассмотрение в своё время кандидатуры Лебедя как преемника Ельцина на самом деле складывалось, скорее, в тот момент в восприятии общества. И совершенно не рассматривалось тогда Борисом Николаевичем как президентом. К тому же не хочу напоминать о драматичной и в конечном итоге трагической судьбе отставного генерала Лебедя в те времена", - отметил Засорин.

Эксперт признался в том, что он ставил бы вопрос по-другому: что сегодня необходимо сделать российскому политическому руководству во главе с президентом Путиным, чтобы как можно быстрее и как можно эффективнее выйти из сложившейся ситуации коронавирусного кризиса.

"А вопрос о правопреемстве власти, я думаю, будет решаться в течение нескольких ближайших лет. Не единомоментно сегодня. В любом случае это сложный, многоаспектный, многоходовой, может быть, сценарий, который будет развиваться в течение достаточно длительного времени, как мне кажется", - заключил Засорин.