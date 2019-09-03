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Путина в Улан-Баторе встретили всадники в форме личной гвардии Великого хана

03 сентября 2019, 09:39  •  83 • Политика

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Официальный визит президента России Владимира Путина в Улан-Батор начался с церемонии встречи с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой. Она прошла на центральной площади города, названной в честь основателя современной монгольской государственности Дамдин Сухэ-Батора перед Государственным дворцом.

Российского лидера встретил почетный караул, оркестр и отряд всадников в парадной форме, стилизованной под одеяния личной гвардии первого Великого хана Монгольской империи. К Государственному дворцу президент РФ подъехал на Aurus. Одетая в национальные одеяния маленькая девочка вручила Путину цветы. Встречать президента РФ к центральной площади пришли и местные жители - несмотря на тридцатиградусную жару, они пришли задолго до начала официальной церемонии и терпеливо ожидали ее начала на солнцепеке за ограждениями.

Духовой оркестр исполнил гимн Российской Федерации и Монголии, после чего лидеры двух стран подошли роте почетного караула и поприветствовали его.

Ожидается, что лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, обсудят двустороннее сотрудничество. Кроме этого, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин намерен пригласить своего монгольского коллегу на чемпионат по дзюдо во Владивостоке, который состоится 5 сентября. По словам Ушакова, Москва также не исключает, что в ходе визита Путина в Монголию Баттулга подтвердит свое участие в юбилейных мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в мае 2020 года.

После беседы лидеров тет-а-тет запланировано их участие в российско-монгольских переговорах, а также церемония подписания совместных документов. В частности, РФ и Монголия планируют подписать новый межгосударственный Договор о дружеских отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Также намечены встречи президента РФ с председателем Великого Государственного Хурала Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийн Хурэлсухом.

Государственный дворец

После церемонии лидеры направились в Государственный дворец, где проведут переговоры.

Государственный дворец построен в 1951 году по европейскому образцу, но с учетом технологий, традиционно использовавшихся при возведении дворцов монгольских ханов. В 1961 и 1981 годах дворец был расширен, а в 1987 реконструирован.

В Государственном дворце работают президент Монголии, Великий государственный хурал, правительство, служба госпротокола, а также высокие должностные лица, ученые, представители интеллигенции, занимающиеся разработкой государственной политики. В дворце около 500 кабинетов и 10 залов. Интерьер дворца украшают более 100 картин, скульптуры, мраморный барельеф Чингисхана и символ монгольской государственности - штандарт из девяти белых бунчуков.

В 2009 году с южной стороны дворца построен пятиэтажный мемориальный комплекс Чингисхана, издали по форме напоминающий монгольскую юрту. Комплекс украшают 64 колонны, скульптура сидящего на троне Чингисхана, которого охраняют два всадника. С правой и левой сторон фронтона размещены скульптуры внуков Чингисхана - Угэдэй и Хубилай Ханов. В главном зале комплекса проходят инаугурации президентов Монголии, на нижнем этаже находится Государственный исторический музей. На верхнем этаже расположен официальный кабинет главы государства.

Здесь были проведены все пять инаугураций монгольских президентов, а также переговоры с лидерами РФ, США и КНР.

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