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Путина в суд? "Сейчас говорить не о чем": Песков организовал юридический ликбез после провокации "юриста Навального"
21 ноября 2019, 19:39 • 127 • Политика
После заявления представителей ФБК - вотчины "юриста Навального" - Пескову пришлось организовать юридический ликбез. Журналисты интересовались, придет ли Путин в суд по иску, направленному провокаторами. Песков пояснил: "сейчас говорить не о чем", поскольку процесс не начался.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об иске так называемого Фонда борьбы с коррупцией к президенту России Владимиру Путину. Фактически Пескову пришлось проводить юридический ликбез.
Представитель Кремля напомнил, что пока иск даже не рассмотрен судом. Так о чем говорить?
"Мы не знаем решения суда на этот счет, документы поданы, суд будет рассматривать, - сказал представитель президента. - Здесь в данном случае никакой позиции по этому иску у нас нет".
Журналисты поинтересовались, считает ли Песков, что Путин может появиться в суде в ходе рассмотрения заявления. На что пресс-секретарь ответил: если заявление примут к рассмотрению, заниматься процессом станут юристы.
"Сейчас говорить не о чем", - резюмировал представитель Кремля.
Представители ФБК в иске заявляют, что дело против структуры сфабриковано, и обвиняют в "заказе" Владимира Путина. Как известно, ранее следователи указали на факты отмывания средств через ФБК. Спустя несколько недель представители фонда, судя по всему, нашли способ не столько обелить себя, сколько переключить внимание в выгодное для них русло.
Забавно, что юридический ликбез Дмитрий Песков организовал для "юриста Навального" - по крайней мере, о такой профессии основатель ФБК заявляет в открытых источниках.
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