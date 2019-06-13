Путина в Бишкеке встретили боорсоками

Уже спускаясь по трапу в аэропорту «Манас» Владимир Путин представлял себе, что его ждет внизу. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не только традиционно лично приезжает встречать гостя в аэропорт, но и неизменно приветствует его боорсоками — киргизскими пирожками, которые надо макать в соус. Два месяца назад во время государственного визита в Киргизию он уже это проходил.

Бишкек впрочем встречал больших гостей одного за другим, и на взлетно-посадочной полосе выстроились самолеты главы Китая, премьеров Индии и Пакистана, президентов Узбекистана и Казахстана. Официально саммит стартует в пятницу, а на вечер четверга у лидеров были запланированы двусторонние встречи и неформальный ужин.

Путин и Жээнбеков коротко пообщались прямо в VIP-зале аэропорта, обсудив отношения двух стран. После этого президент России поехал к своему старому другу — премьеру Индии Нарендре Моди. После победы партии Моди на парламентских выборах они еще не встречались.

- Надеюсь, что наша работа на укрепление двустронних отношений будет продолжена, - поздравил Путин Моди с переизбранием и пригласил на Восточный экономический форум в качестве главного гостя.

- Вы предсказали мою победу еще год назад, - отреагировал премьер Индии. - Вера, которую высказывает такой близкий друг как вы, для меня очень много значит.

В качестве ответной благодарности Путин получил большое спасибо и за награждение орденом Андрея Первозванного, и даже за поддержку развертывания в Индии производства автоматов Калашникова.

- Если мы оба захотим, мы сможем очень многого добиться, - подытожил Моди.