Путина в Берлин позвали не случайно: "Так жутко, что хочется Кремля"

В столице Германии в субботу, 29 августа, состоялись многотысячные акции протеста. Жители страны возмутились ужесточением ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса. Они потребовали отменить карантин, а федеральное правительство - отправить в отставку.

Кадры безжалостной драки у Рейхстага сняли на камеру очевидцы. Такого Берлин не видел уже 75 лет.



Политолог Владимир Корнилов обратил внимание, что многие участники митинга несли российский флаг. При этом протестующие хором скандировали: "Путин! Путин! Путин!".

"Кажется, я уже знаю, против кого Меркель введёт санкции за сегодняшние демонстрации в Берлине", - пошутил он в Twitter.

Позже он написал, что, по законам жанра, теперь следует ожидать Ангелу Меркель на вертолёте "с калашом и в разгрузке". Один из подписчиков ответил политологу целым стихотворением, в котором были такие строки:

Так жутко, что хочется Кремля,

Чтоб не попасть в палату Шарите.



Фото: скриншот twitter.com/Kornilov1968 Фото: скриншот twitter.com/Kornilov1968

Отметим, что мирная акция в какой-то момент переросла в столкновения с полицией. Инцидент произошёл возле здания посольства РФ в Берлине - на улице Унтер-ден-Линден.

Как рассказала представительница берлинской полиции, возле дипломатического представительства находилось около 2 тыс. протестующих. Они начали швырять в стражей правопорядка бутылки и камни. В результате двое манифестантов были задержаны. Представительница полиции добавила, что данное происшествие не носило политического характера.