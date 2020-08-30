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Путина в Берлин позвали не случайно: "Так жутко, что хочется Кремля"

30 августа 2020, 15:00  •  192 • Политика
Во время субботней акции протеста в Берлине демонстранты хором скандировали имя российского президента: "Путин! Путин! Путин!". В Twitter полагают, что это не случайно: "Так жутко, что хочется Кремля".
В столице Германии в субботу, 29 августа, состоялись многотысячные акции протеста. Жители страны возмутились ужесточением ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса. Они потребовали отменить карантин, а федеральное правительство - отправить в отставку.
Кадры безжалостной драки у Рейхстага сняли на камеру очевидцы. Такого Берлин не видел уже 75 лет.

Политолог Владимир Корнилов обратил внимание, что многие участники митинга несли российский флаг. При этом протестующие хором скандировали: "Путин! Путин! Путин!".
"Кажется, я уже знаю, против кого Меркель введёт санкции за сегодняшние демонстрации в Берлине", - пошутил он в Twitter.
Позже он написал, что, по законам жанра, теперь следует ожидать Ангелу Меркель на вертолёте "с калашом и в разгрузке". Один из подписчиков ответил политологу целым стихотворением, в котором были такие строки:
Так жутко, что хочется Кремля,
Чтоб не попасть в палату Шарите.

Фото: скриншот twitter.com/Kornilov1968
Отметим, что мирная акция в какой-то момент переросла в столкновения с полицией. Инцидент произошёл возле здания посольства РФ в Берлине - на улице Унтер-ден-Линден.
Как рассказала представительница берлинской полиции, возле дипломатического представительства находилось около 2 тыс. протестующих. Они начали швырять в стражей правопорядка бутылки и камни. В результате двое манифестантов были задержаны. Представительница полиции добавила, что данное происшествие не носило политического характера.

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