Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В Киеве ищут способ отмыть репутацию президента Украины

Чем ближе годовщина Парижского саммита "нормандской четверки" по Донбассу, тем сильнее паникует Киев. Президент Украины Владимир Зеленский не смог за год выполнить свои обещания перед зарубежными коллегами и теперь пытается спасти свою шкуру, обращаясь за помощью к Москве. Такую трактовку словам бывшего главы офиса Зеленского Андрея Богдана дал российский политолог Алексей Чеснаков.

Накануне Богдан в интервью Ксении Собчак предложил президенту РФ Владимиру Путину "шагнуть назад" в вопросе урегулирования в Донбассе и подписать обновленное Минское соглашение.

"Киев через "бунтаря" просто-напросто умоляет Путина помочь президенту Украины",

– пояснил Чеснаков. По его мнению, Зеленский и его окружение осознали, что скоро год, как он встречался в Париже с лидерами РФ, ФРГ и Франции и обещал за пару месяцев сдвинуть мирный процесс с мертвой точки. Теперь получается, что Зеленский – болтун:

"а) глупый болтун – поставил нереальные сроки урегулирования;

б) просто болтун – ничего не смог сделать за год;

в) хитрый болтун – ничего не хотел делать и просто тянул время в надежде на то, что все рассосется",

– предлагает Чеснаков варианты на выбор. По его оценке, "Богдан и Компания" сигналят в Кремль о слабости действующей власти на Украине. При этом политолог сомневается, что Путин или кто-либо другой согласятся на новый план Зеленского по урегулированию в Донбассе, поскольку нет гарантий, что через некоторое время тот не придумает еще более комфортные для себя условия и опять откажется от прежних обещаний.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук сообщил, что Киев составил "План совместных шагов", который более реален, чем Минские соглашения. По его словам, этот план устроил бы всех лидеров "нормандской четверки", однако Путин не хочет его обсуждать.