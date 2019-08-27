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Путина свергнуть, черноморских моряков наказать, флот США ввести: За что Рона Джонсона не пустили в Россию
27 августа 2019, 13:54 • 160 • Политика
Россия «отклонила визу» американскому сенатору, призывавшему усилить санкционное давление на Россию, заблокировать Северный поток – 2, свергнуть Владимира Путина и провести военную операцию США в Чёрном море
Автор:
Гасанов Камран
Примерно так на Западе преподнесли новость о том, что сенатор-республиканец Рон Джонсон якобы не смог получить российскую визу.
Действительно ли посольство России «несправедливо» с американскими законодателями или всё же есть разумные причины для неофициального объявления Джонсона персоной нон-грата, давайте разбираться вместе.
Итак, вчера член сенатского комитета по международным отношениям и председатель подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности Рон Джонсон пожаловался на то, что российское посольство отказывается ему выдать визу. Сенатор готовился в составе двухпартийной делегации приехать в Россию на некую бизнес-конференцию и пообщаться с неправительственными организациями. «К сожалению, российские власти продолжают играть в дипломатические игры с этим искренним намерением и отказали мне во въезде в Россию», – сказал он.
Джонсон пригрозил, что не оставит без «жёсткого и решительного ответа российскую агрессию». Но там, где это возможно, он будет за диалог.
Р. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com
Кто же врёт?
Как Джонсон не может получить визу, если он даже за ней не обращался? – возмутились мидовцы.
– сказано в заявлении посольства России в США.
Здание посольства России в Вашингтоне. Фото: www.globallookpress.com
Из того, что теперь известно, можно на 100% быть уверенным, что кто-то точно лжёт: либо Джонсон, либо российский МИД.
Допустим, что это Смоленская площадь. Но тогда спрашивается, а зачем ведомству Сергея Лаврова врать? Сколько раз российским дипломатам и депутатам отказывали во въезде в США? Один из свежих примеров – запрет въезда российским представителям на майскую конференцию по безопасности в ООН. Неужели после этого МИД России будет стесняться открыто и официально говорить о том, что кому-то нельзя въезжать в нашу страну?
Теперь к самой личности сенатора. Кого же Россия «не пустила» к себе? Разве человека, готового говорить с нами на равных или желающего России процветания?
Ниже приведём ряд заявлений Джонсона, из которых станет понятно, насколько он «друг России».
Противник «Северного потока – 2»
Республиканец поддержал целую серию законопроектов, вводящих санкции против России за её «агрессию на Украине». В декабре прошлого года Джонсон вместе с 39 сенаторами попросил Дональда Трампа дать жёсткий ответ на действия России в Керченском проливе.
– заявил тогда Джонсон.
Участок на строительстве магистрального газопровода «Северный поток – 2». Фото: www.globallookpress.com
В июле прошлого года он жаловался на то, что санкции против России не работают и предложил ввести новые ограничительные меры, карающие российских олигархов. Законодатель призывает остановить восстановление сфер влияния России и критикует Москву за поддержку Башара Асада в Сирии.
Вдобавок ко всему этому Джонсон – открытый сторонник «майдана» в России. Владимира Путина он называет «трагедией исторических масштабов» и обвиняет в неспособности проводить свободные и справедливые выборы, уважать верховенство закона и интегрироваться в западный мир. В одном из более ранних заявлений он предложил назвать именем Бориса Немцова улицу напротив российского посольства в Вашингтоне.
Беглый анализ всего «хорошего», что сенатор успел сделать для России, даёт достаточные основания, чтобы не пускать американца к себе.
Точки над i расставило заявление пресс-секретаря МИД Марии Захаровой. Она призналась, что Джонсон находится в стоп-листе.
– цитирует РИА Новости сообщение департамента информации и печати МИД России.
М. Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Оказалось, что сенатор знал, что он в «чёрном списке», и даже не подавал документы на визу. Если это так, то, возможно, весь этот спектакль устроен с определённой политической целью – в очередной раз выставить Россию в роли агрессора и оправдать внедрение новых экономических санкций.
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