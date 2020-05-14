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«Путина снова подставили!» Пронько о решениях по выплатам детям
14 мая 2020, 12:55 • 94 • Политика
Юрий Пронько обрушился с критикой на чиновников, не исполняющих прямых указов президента страны. "Путина снова подставили!" - воскликнул он, комментируя решение по выплатам детям.
Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" признался: документы, которые готовились по выплатам несовершеннолетним, у него вызывают очень большие вопросы. Например, почему лишили выплат целое поколение российских детей, кому не повезло родиться до 2004 года. Они ведь школьники, должны учиться и учатся, не работают.
"Путина снова подставили! И вы мне хотите сказать, что только первое лицо за это отвечает?" - произнёс Юрий Пронько.
Он поинтересовался, кого мы с вами содержим, если эти чиновники ни за что не отвечают.
"Они несут такую же ответственность, потому что сами пошли во власть. Их никто не тащил силком ни в парламент, ни в правительство, ни в Центробанк, никуда", - добавил Пронько.
11 мая президент Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми. Им положено по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 лет и до достижения 16-летнего возраста.
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