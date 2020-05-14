«Путина снова подставили!» Пронько о решениях по выплатам детям

Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" признался: документы, которые готовились по выплатам несовершеннолетним, у него вызывают очень большие вопросы. Например, почему лишили выплат целое поколение российских детей, кому не повезло родиться до 2004 года. Они ведь школьники, должны учиться и учатся, не работают.

"Путина снова подставили! И вы мне хотите сказать, что только первое лицо за это отвечает?" - произнёс Юрий Пронько.

Он поинтересовался, кого мы с вами содержим, если эти чиновники ни за что не отвечают.

"Они несут такую же ответственность, потому что сами пошли во власть. Их никто не тащил силком ни в парламент, ни в правительство, ни в Центробанк, никуда", - добавил Пронько.

11 мая президент Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми. Им положено по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 лет и до достижения 16-летнего возраста.