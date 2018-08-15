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Путина сфотографировали на гигараму

15 августа 2018, 16:24  •  101 • В России

Молодежный лагерь «Машук-2018» в Пятигорске очень легко отыскать по указателям, ведушим к месту дуэли Лермонтова. По ним видно, как уменьшается расстояние до цели — 1 километр, 500 метров, а главный поворот венчает монументальная каменная стела с надписью «К месту дуэли М.Ю. Лермонтова» и огромной стрелой. Заблудиться просто невозможно.

Правда, сам лагерь знаменитую точку на карте в себя не вобрал: там где закончился жизненный путь Лермонтова, «Машук» как раз начинается.

В ожидании прибытия Владимира Путина в лагере, разумеется, танцевали. Ни на одном другом российском молодежном форуме так непринужденно тянуть время не получилось бы. А в «Машуке» ведущие со сцены включили через колонки лезгинку и объявили, что это чемпионат Северо-Кавказского округа. Оставалось лишь периодически подбадривать танцующих репликами в микрофон «Почему не старается Северная Осетия?» или «Кабардино-Балкария, веселее!».

Путину меж тем показывали цепь шатров под названием «Эко-тропа», рассказывая о реализуемых на Кавказе проектах — от восстановления родовых башен и возрождения золотого шитья на женских платьях до сбора пластиковых крышек в школах для последующей переработки и даже создания трехмерных моделей сердца на основе томографии и печати этих моделей на 3D-принтере. Основная тема лагеря в этом году — добровольчество, и волонтеры со всего Северного Кавказа наперебой рассказывали президенту о своих направлениях. И тут тоже было много всего — от мультипликации до добровольчества в чрезвычайных ситуациях.

- Я переехал в Москву, но часто возвращаюсь в край, и продолжаю заниматься воспитыванием детей, - рассказывал один из волонтеров.

- Воспитанием, - приложив руку ко рту, незаметно подсказал ему Путин.

- Да, воспитыванием, - подтвердил волонтер.

Среди добровольцев оказалась даже девушка из Сирии — Алина Шейхо-Аллор приехала в Россию учиться и тут уже влилась в волонтерские ряды.

- У меня мама русская, а папа сириец. Хочу поблагодарить Россию за возможность жить, учиться, - зачастила она. - Здесь есть тепло, электричество, горячая вода!

- У вас тоже появляется уже, - ответил Путин.

- Да, я созваниваюсь со своими родственниками, - подтвердила Алина. - Отдельное спасибо за это от всего сирийского народа вам и нашим героям, которые сейчас охраняют мир в Сирии.

Рядом был расположен «Шатер героев», где посетителям рассказывают про героев прошлого и настоящего, но сначала Путина познакомили с самыми маленькими героями наших дней.

- Это дети совершившие героический поступок. Милана вынесла из пожара своих соседок, не побоялась, - представили президенту хрупкую девочку.

- Сколько ж тебе лет было? - Путин не поверил, что такой ребенок способен кого-то вытащить из огня. - Восемь?!

- А это Сармат, он спас своего друга, который зимой провалился под лед на Тереке.

- Как же ты его вытащил? - спросил президент.

- Руками, - пожал плечами Сармат.

- Дополз и вытащил?

- Да, - буднично кивнул мальчик.

Путин обнял обоих, впрочем таких героев в России много — в шатре была развернута выставка с 36 портретами российских детей, совершивших подвиги.

Президенту показали трейлер фильма «Аманат» про сына имама Шамиля Джамалутдина, который был взят после покорения Кавказа в Пажеский корпус. В одной из сцен император Николай I приветствовал приехавшего в Санкт-Петербург мальчика.

- Его часто изображают отрицательным героем, Николаем Палкиным, - заметил Путин и рассказал съемочной группе историю, как проезжая мимо группы солдат-штрафников, Николай не мог их поприветствовать по уставу. - Тогда он крикнул им «Здорово, шалуны!», они ответили «Здравия желаем, ваше величество!». Вышел из положения, дал им возможность поприветствовать своего императора.

На основной сцене к приходу Путина иссяк уже даже лезгинка-баттл. Возможно, еще и поэтому выступление президента было кратким: он поблагодарил волонтеров за работу и пожелал удачи.

- А теперь давайте все сфотографируемся на гигараму, - закричала ведущая, имея ввиду фотографию высокой четкости. - Все смотрим вон на ту камеру и не мигаем секунд тридцать.

Почти тысяча человек, включая президента, повернулись и, не мигая, старались смотреть куда-то вверх в сторону солнца. Большие технологии добрались и до Кавказских гор.

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