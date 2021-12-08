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Путина рассмешили постоянные обсуждения санкций против России

08 декабря 2021, 22:55  •  140 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лидер РФ назвал чушью перспективу американских рестрикций
Истинная цель вводимых американскими властями рестрикций против России – это не обеспечение безопасности США, как они объясняют такие шаги, а попытка сдержать развитие РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с молодыми учеными страны в среду, 8 декабря.
Будущий цвет отечественной науки не смог пройти мимо витающих в последние дни в информпространстве угроз со стороны Запада об очередных ограничительных мерах, которые Москве готовят, на сей раз за мнимое вторжение на Украину.
Так, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий Юрий Костюкевич в самом начале беседы с лидером нации тут же его спросил о санкциях. На это Путин с улыбкой ответил, что данную тему он уже второй день обсуждает – то с президентом США Джо Байденом накануне, то с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом сегодня.
"И с Костюкевичем тоже про санкции", – в шутку сказал глава государства.
"Вводятся эти ограничения, санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем ваш институт (МФТИ – ред.) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно – попытка сдержать развитие", – подчеркнул президент.
Он заметил, что в середине 90-х годов Россия была всем хороша и всем нравилась, в том числе тем, "когда нам присылали по линии гуманитарной помощи картошку". При этом, верховный главнокомандующий выразил благодарность тем странам, кто искренне оказывал такое содействие.

Однако как только РФ начала выбираться из трудностей, восстановила конституционное единство государства, стала развиваться, тут же ситуация изменилась: в ней увидели серьезного конкурента, причем во всех сферах – в экономике, науке, производстве, на международной арене.
"А это уже не нравится. И начали наши партнеры так называемые проводить политику сдерживания", – указал лидер нации.
По его мнению, политические силы в Штатах просто соревнуются друг с другом, зарабатывая себе очки на антироссийских санкциях, и никак "не могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придется это сделать".

Ранее сегодня Путин по итогам встречи с Мицотакисом впервые прокомментировал заявления западников о вероятном "нападении" РФ на Украину. Президент назвал заданный ему вопрос по данной теме провокационным и напомнил, что Россия – миролюбивая страна. Однако у Москвы вызывает серьезное беспокойство продвижение НАТО на Восток Европы, в том числе в Незалежную.

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