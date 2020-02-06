Путина "в отставку". Левый поворот не смог повернуть

Автор:

Смолин Михаил

До выборов в Госдуму в 2021 году по меркам политических кампаний осталось совсем немного времени. Будущие участники партийных баталий активно готовятся, проверяют стройность своих рядов и забрасывают пробные идеологические шары в свои местные аудитории. Татарстан для левых — важнейший регион. Тем более что в этом году там будут ещё и выборы местного президента, единственного оставшегося на территории РФ регионального президента (проклятое наследие 1990-х).

На этом фоне собравшиеся в Казани в хорошей буржуазной гостинице "Мираж" (самое место для "призраков коммунизма") лево-непатриотические силы поговорили о своих проблемах. Они оказались антипрезидентски и антирусски заострёнными и по-ленински революционно опасными.

Неистовый глава коммунистического рескома

Лидер татарстанской КПРФ Хафиз Миргалимов был принимающей стороной форума "Лево руля". Он уже лет пятнадцать состоит депутатом Госсовета Татарстана и является заместителем председателя Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению. Политик, плотно вписанный в местную управленческую иерархию, и, в общем, не последний человек в республике.

Лидер татарстанской КПРФ Хафиз Миргалимов был принимающей стороной форума "Лево руля". Фото: gossov.tatarstan.ru

Как кадровый "преподаватель научного коммунизма", получивший свои образовательные корочки ещё в далёком 1980 году, неистовый Хафиз на форуме не дал спуску московской власти и призвал объединить все левые силы "в борьбе с существующим режимом".

"Власть пытается что-то менять, — заявил местный комначальник. — Но то, что сохраняется курс, губительный для России, сохраняется система, говорит о том, что смена персон, правительства ничего не даст. Не побоюсь сказать: не только Медведева, надо бы отправить в отставку и президента".

Левацкий зал встретил предложение отправить Путина в отставку, как говорили в советские времена, бурными, продолжительными аплодисментами с одобрительными выкриками с мест.

Настроение было задано, риторика определена, процесс пошёл.

Надо сказать, что глава татарстанских коммунистов — человек своеобразный, замеченный даже в драках со своими однопартийцами, не разделяющими его методов руководства. Поговаривают, что и в ЦК КПРФ к нему есть вопросы. Но, видимо, верность принципам партии и марксистско-ленинская революционность Миргалимова вполне устраивают московских красных вождей.

В процессе форума Миргалимов озвучил традиционные для всей татарстанской элиты требования: "Москва должна поделиться… Россия должна быть сильной российскими субъектами федерации. Межбюджетные отношения надо менять". Интернационалист-то он, конечно, интернационалист, но деньги, Москва, всё же отдай.

"Московский гость" хуже татарина

Главным заводилой на левом сборище стал Максим Шевченко, персонаж, как написано в словаре Даля, идейно прошедший, как вино, через огонь, воду и медные трубы. Начинал он как христианский демократ, затем был то ли националистом, то ли интернационалистом, то ли православным, то ли исламистом. Ничего личного, всё только по работе. Сегодня он как марксист-неофит пропагандирует дистиллированный "метиловый самогон", который называет сам коммунизмом.

Главным заводилой на левом сборище стал Максим Шевченко, персонаж, как написано в словаре Даля, идейно прошедший, как вино, через огонь, воду и медные трубы. Фото: Игорь Иванко / АГН "Москва"

"Московский гость" взялся в специфической "многонациональной среде" раскладывать приятные для слуха хозяев национальные пасьянсы.

Но сначала признался, что в своих оценках происходящего он исходит из идеологии марксизма, который изучает и "который он старается понять". Такой обычный журналистский трёп человека, ничего глубоко не знающего, но обо всём имеющего своё суждение. И везде желающего пристроиться.

Дальше пошла обычная байда про "класс угнетателей" (власть), "класс угнетённых" (население страны), которую Шевченко назвал "ленинским анализом" современной ситуации. Попутно поругал "двуглавого орла, который сегодня пожирает плоть и душу народов нашей страны, навязывая нам разные форматы — имперские, псевдоимперские, фашистские и неофашистские, либеральные и неолиберальные".

Мне показалось даже, что Шевченко заучил некоторые фразы из ленинских и сталинских работ для своих выступлений. Иначе как по-другому воспринять такие его слова: "Не может власть помещиков, капиталистов, угнетателей, которые живут за счёт паразитического существования, эксплуатации труда народа, гуманизироваться. Не может. Она может только фашизироваться".

Каких "помещиков" и, главное, где их нашёл в современной РФ наш "бескомпромиссный герой"? Всё-таки не надо заучивать наизусть "классиков". Можно людей насмешить. Ведь ваши политические "предки", большевики-гуманисты, уже давно расстреляли всех помещиков.

Они опять хотят бороться с "великорусским шовинизмом"

Я как-то уже писал на страницах Царьграда о "Советской борьбе с «великорусским шовинизмом»", о борьбе большевиков с любыми проявлениями русскости как главной задаче их партии при Ленине и Сталине.

И вот Шевченко, начитавшись Ленина, обвиняет современную власть в том, что дальше она будет пропагандировать великоросский шовинизм. Довод следующий: "Путин уже сказал: «Мы опираемся на русский народ»". А вот, мол, "Владимир Ильич выразил ясно в своей фундаментальной работе «О национальной гордости великороссов»: «Русский народ не должен становиться жандармом, как мечтает власть, по отношению к другим народам нашей страны — татарскому, башкирскому, чувашскому, народам Кавказа… Как это было в Российской империи, когда гнали крепостных крестьян, чтобы они кормили кровью народов России всю романовскую бандитскую династию, которая так постыдно кончила в Ипатьевском подвале»".

Прямо порадовался за РФ. Левые воспринимают её так же как Российскую империю, а Путина ненавидят так же, как Николая II. Вдохнул оптимизма — не всё потеряно…

Ульянов-Ленин — конечно, "голова", но специфически марксистская, а потому ничего не понимающая ни в государстве, ни в русском народе. Фото: Studio 72 / Shutterstock.com

Ульянов-Ленин — конечно, "голова", но специфически марксистская, а потому ничего не понимающая ни в государстве, ни в русском народе, первый из которых он стремился уничтожить как институт классовой эксплуатации, а второй перевести из "народа-угнетателя" в "народ-донор". Уничтожение государственности привело, напротив, к гипертрофированному разрастанию советского государства-капиталиста, нещадно эксплуатировавшего всё своё население что в концлагерях, что вне их. А вот с русскими почти получилось. Русских Ильич, да и Виссарионович действительно не любили — люто, классово, неистово.

А потому весь этот большевистский бред про русский народ-эксплуататор второй раз скормить населению, в том числе и в национальных республиках, уже не получится. Заигрывание большевиков с национальными движениями малых народов во имя революции стоило самим этим народам немало крови. Так что "ленинско-сталинские подходы к истории" — это форменное человеконенавистничество, что было бы хорошо усвоить.

Никаких русских в Конституции и колониализм Москвы

Надо сказать, что Шевченко даже на фоне наличного КПРФ выглядит радикальным леваком. Не являясь членом этой организации, он позволяет себе даже учить КПРФ... Чему бы вы думали? Настоящему ленинизму.

Вот, мол, он, Шевченко, против включения "государствообразующей роли русского народа". А КПРФ, мол, вроде как не против. А "эта позиция противоречит позиции Ленина", говорит Шевченко. Прямо несгибаемый какой-то большевик. Левее самих официальных коммунистов. Левее самого коммунистического "папы" Зюганова.

При декларируемом на каждом шагу принципиальном интернационализме на деле Шевченко выступает за "позитивную" дискриминацию русских в нашей стране. Национальное большинство не должно формировать повестку своего государства.

Он так и объясняет националам, в данном случае татарам: "Путин вас угнетал". В унавоженную левацкой пропагандой национальную почву им бросаются высококачественные семена раздора: "колониальная власть Москвы", "оккупационная колониальная власть", "то, что ваши деньги забирают в Москву, есть колониальный способ угнетения и препятствования развитию Татарстана и других волжских регионов. Надо по-марксистски подходить к этим вопросам".

Выполняется прямолинейная задача настроить своих слушателей против федералов, против Москвы, сыграть на национальных чувствах.

Федеральная московская власть объявляется уничтожающей "национальное самосознание народов", она "делает русский народ заложником своей шовинистической, неоимперской, преступной политики, как бы его поднимает наверх. Мы опираемся на русский народ, говорит Путин. Другие народы заведомо выкидывают из пространства политической жизни… Что за царская система, понимаете ли?"

Прямо заучил из Ленина, что Российская империя — "тюрьма народов". В этой так называемой "тюрьме", кстати, все народы не только "выжили", но были оберегаемы русскими от внешних врагов, образовывались, богатели и численно возрастали. "Тюрьма" больше походила на санаторий с усиленным питанием и культурным воспитанием.

Татарстан для левых — "фундамент в деле сохранения федерализма"

На форуме Шевченко был задан вопрос о будущем ДНР и ЛНР. Он даже не стал отвечать на него, отделавшись фразой: "Что будет с Татарстаном — в миллион раз важнее, чем то, что будет с Украиной".

Действительно, для левых Татарстан в миллион раз важнее русских с Украины или из Белоруссии. Эту постоянную региональную фронду в отношении федеральной Москвы можно попробовать оседлать для дела революции. А потому надо нагнетать подозрения в отношении Москвы и разыгрывать национальную карту.

Шевченко пробовал попугать местных жителей страшным Путиным, который якобы "оскорбительно" уволил главу Чувашии. На самом деле лишённый доверия президента был абсолютно "зазвездившийся" местный чиновный владыка, совершенно неадекватный человек.

Президент России Владимир Путин якобы "оскорбительно" уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, на деле, Игнатьев, абсолютно "зазвездившийся" местный чиновный владыка. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress

Но ничего, и это пойдёт в дело революционного разжигания страстей. Мол, "постыдное" увольнение главы национальной республики — "это сигнал вашему президенту. Угроза Татарстану. Атака против суверенитета Татарстана, который сегодня является фундаментом в деле сохранения федерализма. Атака эта очевидна из Кремля. Я как левый считаю, что защита Татарстана — это задача левых сил".

Вся эта левая болтовня про то, что "власть охринеет", что идёт "шовинистическо-империалистическая экспансия связки Путина и Кириенко на права народов нашей страны", и про то, что "революционеры — те, кто не прозевает революцию, когда настанет революционная ситуация", — это всё интеллигентская поза человека, видимо, потерявшего связи в АП. Это всё какие-то горделивые обиды, финансовые невзгоды и личные комплексы.

Для нас главное, чтобы эти обиженные, разжигающие страсти лево-непатриотичные силы никогда больше не получили шанса на "левый поворот" в нашей стране. Поворот, который в очередной раз заведёт нашу страну в политическое никуда, в цивилизационное небытие.

Чтобы этого не случилось, все православные, все имперские, все русские, все просемейные силы в России должны объединяться в единую организованную силу. Россия должна устраиваться по-русски, тогда всем народам в России будет жить хорошо. Иначе это не Россия.