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Путина прямо спросили о вмешательстве в выборы: Президент не стал лукавить

14 июня 2021, 18:35  •  119 • Политика
В ходе интервью американскому телеканалу NBC Владимиру Путину задали вопрос о причастности России к кибератакам на США. Президент не стал лукавить и решительно отверг все обвинения, в том числе и во вмешательстве Кремля в выборы 2016 года.
Никто из тех, кто обвиняет Россию в хакерских атаках на Америку и во вмешательстве в президентские выборы, так и не представил не единого доказательства таких атак. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы корреспондента канала NBC, которому дал большое полуторачасовое интервью в преддверии своей встречи с Джо Байденом.
"Нас обвиняют в самых разных вещах: вмешательстве в выборы, кибератаках и так далее. И ни разу они [обвиняющие] не озаботились тем, чтобы предоставить какие-либо улики или доказательства. Просто беспочвенные обвинения", - подчеркнул лидер России.
Путин не исключает, что на кибератаках против нашей страны могут специализироваться как раз таки американские спецслужбы. "Не исключаю, что так может быть", - уточнил президент, добавив, что он этого не боится.
В этом же интервью Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно своего возможного преемника. Не исключено, что это будет представитель оппозиционных сил: президент подчеркнул, что сделает всё, чтобы поддержать действительно любящего свою страну кандидата, даже если этот кандидат будет относиться плохо к нему лично.
В беседе с журналистом американского телеканала NBC президент России Владимир Путин заявил, что после его ухода ничего страшного не произойдёт. "А что обрушится в одночасье?" - удивился глава страны, отвечая на вопрос визави.
Путин подчеркнул, что когда-нибудь на его место обязательно придёт другой человек, и это совсем необязательно будет кто-то из его сторонников.

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