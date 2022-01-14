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Путина проинформировали об итогах переговоров РФ и США

14 января 2022, 18:45  •  84 • Политика
Президент России Владимир Путин проинформирован об итогах переговоров РФ и США, заявил 14 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент проинформирован. И в настоящее время мы ждем письменных формулировок от наших оппонентов. После этого уже будет окончательный анализ», — сообщил он «РИА Новости».
В этот же день глава МИДа РФ Сергей Лавров указал на медлительность США в предоставлении ответов на предложения РФ. Он подчеркнул, что США и НАТО хотят «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Россия ждет письменных ответов и готова к любому развитию событий, добавил министр.
На этой неделе состоялась серия консультаций России и Запада по гарантиям безопасности. Они проходили в три этапа: 10 января состоялась встреча делегаций РФ и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Соответствующие проекты договоров России с США и НАТО 17 декабря опубликовал МИД РФ. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.
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