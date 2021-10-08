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Путина призвали жестче реагировать на действия НАТО

08 октября 2021, 12:40  •  90 • Политика
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Действия Брюсселя сравнили с поведением хулиганов в подворотне
Российский лидер Владимир Путин проводит слишком интеллигентную политику по отношению к НАТО. Действовать надо жестче. К этому призвал гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.
По его мнению, Североатлантический альянс ведет себя сегодня как "банда гопников", цель которых – "избить и ограбить" Россию. Поэтому отвечать им нужно соответствующе:
"Жестче надо, жестче. Реально гопники ведь это НАТО. И понимают только язык силы",
– приводит "Свободная пресса" высказывание политолога. По его мнению, представители НАТО сейчас "позорят великую европейскую цивилизацию", в то время как Москва была и остается "лидером в умеренности и здравом смысле".
Ранее в Брюсселе решили сократить миссию РФ при НАТО почти вдвое. При этом генсек организации Йенс Столтенберг признал, что никаких конкретных обвинений в адрес российских дипломатов, которым предписали покинуть миссию, у НАТО нет: принимая решение о высылке, на Западе ориентировались на свои "ощущения".
В Москве уже предупредили, что ответят на этот "недружественный демарш".

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