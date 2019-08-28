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Путина приняли в сборную страны по рабочим профессиям

28 августа 2019, 10:54  •  55 • В России

Попрощавшись с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, с которым провел целый день на форуме МАКС-2019, Владимир Путин прямо из Жуковского полетел в Саратов, где накануне состоялось большое событие — начал работать новый аэропорт «Гагарин».

- Я хорошо помню 2012 год, обращение губернатора и свою резолюцию бывшему министру транспорта "Прошу рассмотреть и поддержать", - вспомнил президент, осматривая новый терминал. - Очень приятно, что эта поддержка закончилась таким хорошим результатом. Хочу всех поздравить! Этот аэропорт занимает особое место, он построен в чистом поле точно так же, как «Платов» в Ростове.

- Следующий этап – Новый Уренгой, уникальный аэропорт, и Камчатка, - рассказал о своих планах занимавшийся этим строительством председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг.

- Стройте, стройте, у вас хорошо получается, - похвалил Путин.

Из Саратова глава государства отправился в Казань, где в этот вечер завершался чемпионат рабочих профессий WorldSkills.

- От всей души поздравляю победителей и призёров, спасибо всем участникам, - поднялся на трибуну Путин. - Вы показали блестящую технику и навыки, действительно, на уровне виртуозного искусства.

Россия впервые проводила состязание лучших профессионалов планеты, теперь в планах — организация такого же турнира, но на европейском уровне в Санкт-Петербурге в 2022-м году.

- Хочу только сказать, что вы молодцы, - обратился президент к членам сборной России WorldSkills после церемонии. - Результат очень хороший, скачок заметный по сравнению с предыдущими соревнованиями такого уровня, причём практически по всем компетенциям. Мы вами гордимся. Думаю, для вас самих это большое качественное изменение в жизни, профессиональной карьере. И для всех остальных людей, которые выбирают такую профессию, это очень хороший сигнал.

Путину подарили значок национальной сборной, который он тут же прицепил на лацкан своего пиджака. Правда, такой номинации как «президент страны» в программе Игр пока нет. Но может быть, она появится через два года на следующем чемпионате в Шанхае.

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