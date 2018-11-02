Путина пригласили посмотреть на золотой купол Гаваны

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес с женой спускались по трапу во "Внуково-2" в таких пуховиках, что было сразу видно - эти люди к визиту в Москву готовились обстоятельно. Бермудес не так давно занял священный для Кубы пост, на котором полвека были только братья Кастро, но в гостях у Владимира Путина он уже бывал - полтора года назад прилетал в статусе заместителя Рауля Кастро.

- Это ваш первый визит за границу в качестве главы государства, - оценил жест Путин, хорошо понимающий, что такое для лидера первая зарубежная поездка. Это определение вектора всей его политики.

- Этот визит означает продолжение и преемственность отношений кубинской революции с Россией, - не стал скромничать гость. - И эта преемственность имеет все гарантии для своего существования, учитывая, как складывались наши отношения, что они являются братскими.

Уже на переговорах в узком составе рядом с президентом России сидели вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ВПК, и замминистра финансов Сергей Сторчак. Что подтверждало - кубинцы приехали просить кредитов и оружия.

Выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров, Путин говорил о том, что еще только предстоит осуществить на Острове Свободы.

- Идёт подготовка к размещению на Кубе наземной станции российской системы ГЛОНАСС, - напомнил он о космической экспансии России. - В результате кубинские партнёры получат доступ к широким техническим возможностям дистанционного зондирования Земли, спутниковым, телекоммуникационным услугам.

Среди того, что делается уже сейчас, есть и весьма неожиданные проекты.

- Российская сторона оказывает помощь в восстановлении золотого покрытия купола гаванского Капитолия, где размещается Национальная ассамблея Кубы, - сказал Путин. - Планируется завершить реставрационные работы к празднованию 500-летия Гаваны в следующем году.

Диас-Канель был убежден, что сияющий золотом купол президент России увидит собственными глазами, так настойчиво он зазывал Путина посетить Гавану еще раз. И судя по его вполне довольному виду, кубинцы получат то, за чем прилетали.