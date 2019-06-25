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Путина позвали посмотреть на "Реки России"

25 июня 2019, 16:09  •  27 • В России

Губернатор Тверской области Игорь Руденя пригласил Владимира Путина на туристический форум "Реки России".

- Мы очень ждем вас, - сказал он. - Форум проходит уже шесть лет, это форум, куда приезжают гости из других регионов, из других стран. В этом году он будет особенный, потому что у нас начала работать российская программа поддержки внутреннего туризма. В рамках этой программы будет построен новый комплексный транспортно-пересадочный узел, который будет связывать Москву (Ленинградский вокзал), с курортом Завидово, с Московским морем, где будет транспортно-пересадочный узел. И с этого места будут отправляться суда, в том числе и новой постройки - и выход уже на большую воду, в реку Волга.

- Замечательно, посмотрим, - отреагировал президент.

Докладывая о ситуации в регионе, Руденя напомнил о визите Путина на «Тверской вагоностроительный завод».

- Загружены? - поинтересовался глава государства.

- Они не просто загружены, они загружены практически на среднесрочную перспективу. У них полная уверенность на 8–11 лет, - ответил губернатор. - Кроме того по вашему поручению полностью погашена задолженность по зарплате на Торжокском вагоностроительном заводе. Оно, к сожалению, попало в банкротство, «Трансмашхолдинг» выкупил это предприятие. Торжок полностью погасил зарплату до рубля, и теперь там будет организована вторая линия сборки наших новых и специальных вагонов, и теперь эти два предприятия будут работать как единое целое. Все рабочие места сохранены, организованы дополнительные рабочие места. Поэтому никто не оказался без работы.

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