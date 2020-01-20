Путина потеряли, Гутерреш заговорил по-русски, а Макрон кинулся к президенту России. Репортаж из закулисья Берлина

В Берлине началась конференция по урегулированию ситуации в Ливии. До старта президент России Владимир Путин успел провести несколько встреч. Площадкой для события стал центр Берлина, а именно ведомство федерального канцлера.

К этой минуте известно, что Путин, прибыв в офис канцлера, пообщался с главой немецкого правительства и генсеком ООН Антониу Гутеррешем на русском языке. Меркель и Гутерреш встречали Путина, как и других гостей, у входа в здание ведомства. Покинув машину, президент России поздоровался с Меркель, после чего своё приветствие озвучил и Гутерреш. Канцлер Германии, вскинув глаза на Путина, с удивлением спросила:

- Он с тобой говорит по-русски? - канцлер имела в виду Гутерреша.

- Чуть-чуть, - коротко ответил президент России.

Видео короткого разговора опубликовал телеканал RT. В то же время корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём неочевидном репортаже с полей конференции рассказывает о деталях, которые могли скрыться от глаз официальных хроник. Так, в личном телеграм-канале Смирнов пишет, что "организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России", и добавляет короткую и понятную реплику искавших российского лидера: "А где Путин?" - спрашивает Меркель у Гутерреша, тот разводит руками. В беседу вступает и президент Франции Эммануэль Макрон, деятельно пытаясь найти президента России. Макрон крутит головой и замечает Путина, показывает ему жестом - мол, ждём вас, а когда президент России подходит, жмёт ему руку и хлопает по плечу.