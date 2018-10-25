Путина попросили сделать из Забайкалья Дальний Восток

Две недели назад глава Забайкалья Наталья Жданова подала в отставку, в этот четверг край получил нового руководителя. Владимир Путин после встречи в Кремле назначил врио губернатора экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Александра Осипова.

- Подготовлена и начата реализация ряда крупных проектов в Забайкальском крае – освоение Быстринского полиметаллического месторождения, Аргунского уранового месторождения и других, - доложил президенту Осипов. - Для их успешного функционирования необходима обеспечивающая инфраструктура, включая создание социальных объектов для сотрудников создаваемых предприятий.

Врио главы края попросил у Путина поддержки "по разработке плана социального обеспечения точек роста" Забайкальского края по "дальневосточному сценарию".

- Такие планы разработаны и уже реализуются в Дальневосточном федеральном округе, - привел он пример. - И в целом просил бы содействия в распространении тех мер и инструментов поддержки, которые распространены сейчас на Дальнем Востоке и показали свою эффективность. Это создание территорий опережающего развития, инфраструктурные субсидии для инвестиционных проектов, которые реализуются, предоставление гражданам бесплатно одного гектара земли.

Осипов предложил перенести практику, использующуюся сейчас в законе о свободном порте Владивосток, на пункты пропуска в Забайкалье на границах с Монголией и Китаем.

- У нас сейчас очень острая ситуация по пунктам пропусков, - рассказал врио губернатора. - Там по два-три дня стоят люди, транспортные средства, не могут вовремя оформиться. Что в свободном порте Владивосток есть из инструментов, которые сейчас распространены и помогут? Круглосуточная работа пунктов пропуска, ускоренные нормативы по контролю транспортных средств, которые пересекают границу, создание свободной таможенной зоны. И есть также электронная виза для въезжающих граждан, когда упрощается получение этой визы и, соответственно, увеличивается туристический поток.

КТО ПРИШЕЛ

Александр Михайлович Осипов

Родился 28 сентября 1969 года. Окончил Институт народного хозяйства по специальности «Экономика и управление» в Ростове-на-Дону. В 1991-95 годах работал в Федеральной налоговой службе, затем работал в энергетических холдингах, в 2012 году перешел в министерство по развитию Дальнего Востока. С ноября 2013 года назначен первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока.