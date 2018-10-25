Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Наводнение, дождь не прекращается»: жители Краснодарского края рассказали о ЧС ...
О чем молчат пилоты: Daily Mail раскрыл неприятную правду о полетах в авиалайнер...
«Астанинский формат — наиболее эффективная структура»: как продвигается урегулир...
Лукашенко и Порошенко проведут встречу 26 октября
Главная / В России

Путина попросили сделать из Забайкалья Дальний Восток

25 октября 2018, 12:24  •  145 • В России

Две недели назад глава Забайкалья Наталья Жданова подала в отставку, в этот четверг край получил нового руководителя. Владимир Путин после встречи в Кремле назначил врио губернатора экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Александра Осипова.

- Подготовлена и начата реализация ряда крупных проектов в Забайкальском крае – освоение Быстринского полиметаллического месторождения, Аргунского уранового месторождения и других, - доложил президенту Осипов. - Для их успешного функционирования необходима обеспечивающая инфраструктура, включая создание социальных объектов для сотрудников создаваемых предприятий.

Врио главы края попросил у Путина поддержки "по разработке плана социального обеспечения точек роста" Забайкальского края по "дальневосточному сценарию".

- Такие планы разработаны и уже реализуются в Дальневосточном федеральном округе, - привел он пример. - И в целом просил бы содействия в распространении тех мер и инструментов поддержки, которые распространены сейчас на Дальнем Востоке и показали свою эффективность. Это создание территорий опережающего развития, инфраструктурные субсидии для инвестиционных проектов, которые реализуются, предоставление гражданам бесплатно одного гектара земли.

Осипов предложил перенести практику, использующуюся сейчас в законе о свободном порте Владивосток, на пункты пропуска в Забайкалье на границах с Монголией и Китаем.

- У нас сейчас очень острая ситуация по пунктам пропусков, - рассказал врио губернатора. - Там по два-три дня стоят люди, транспортные средства, не могут вовремя оформиться. Что в свободном порте Владивосток есть из инструментов, которые сейчас распространены и помогут? Круглосуточная работа пунктов пропуска, ускоренные нормативы по контролю транспортных средств, которые пересекают границу, создание свободной таможенной зоны. И есть также электронная виза для въезжающих граждан, когда упрощается получение этой визы и, соответственно, увеличивается туристический поток.

КТО ПРИШЕЛ

Александр Михайлович Осипов

Родился 28 сентября 1969 года. Окончил Институт народного хозяйства по специальности «Экономика и управление» в Ростове-на-Дону. В 1991-95 годах работал в Федеральной налоговой службе, затем работал в энергетических холдингах, в 2012 году перешел в министерство по развитию Дальнего Востока. С ноября 2013 года назначен первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

145
Источник
Похожие новости
24 октября 2018, 16:54
США готовят новый план "Барбаросса"
24 октября 2018, 16:54
Путину пожаловались, что итальянцы страдают без его внимания
24 октября 2018, 16:54
Может ли ядерная бомба разбудить Йеллоустонский супервулкан

25 октября 2018, 12:24
Путина попросили сделать из Забайкалья Дальний Восток
24 октября 2018, 20:09
Путин о разрыве договора о РСМД: Если это случится, мы ответим зеркально и очень быстро
24 октября 2018, 20:09
Чиновников хотят лишить конфет и шампанского
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
25 октября 2018, 04:24
«Все разговоры о титульной нации заканчиваются концлагерями»: Экс-министр предостерег...
25 октября 2018, 04:24
Журналистка «Эха Москвы» призвала США не помогать Путину (Руслан Осташко)
25 октября 2018, 04:24
Смарт-бомба ждала своего часа: Эксперты объяснили - покушение на Захарченко было неми...
25 октября 2018, 01:09
Редкие дельфины приплыли к самому длинному в мире мосту после критики экологов – виде...
25 октября 2018, 04:24
О чем молчат пилоты: Daily Mail раскрыл неприятную правду о полетах в авиалайнерах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
19 октября 2018, 21:39
«Изъятие «Норда» закончится для Украины крайне плачевно»
20 октября 2018, 22:24
"А все остальные cдoxнyт". Цитата
22 октября 2018, 01:39
Балтийская коса – «большие военные корабли» будут американскими?
23 октября 2018, 00:24
Воздушный разведчик США оценил вооружение Крыма с Черного моря
19 октября 2018, 01:54
«За последний год он сильно изменился»: что говорят в Керчи про устроившего стрельбу учащегося политехнического колледжа
22 октября 2018, 21:09
Наконец-то: Эксперты объяснили, почему антиукраинские санкции были долгожданными
21 октября 2018, 09:24
Издевательство под музыку Высоцкого: Макаревич ответил Путину хамской песенкой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.