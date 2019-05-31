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Путина попросили реформировать детские дома

31 мая 2019, 18:09  •  11 • В России

Представляя президенту свой ежегодный доклад, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова постоянно перемежала подведение итогов примерами конкретной работы.

- Однажды вообще ко мне целый класс пришёл в кабинет, их запрос был основной – поговорить и договориться с администрацией школы, - рассказала Владимиру Путину Кузнецова. - Пришлось знакомиться у нас в кабинете. Сейчас конфликт исчерпан. Надеюсь, что не возобновится, сейчас они активно готовятся к ЕГЭ, потому что это могло бы сильно помешать.

Особо детский омбудсмен остановилась на трех вопросах - защите детей в домах-интернатах, совершенствование соцподдержки семей с детьми и поддержки многодетных семей.

- К сожалению, мы выявили целую массу нарушений в детских домах-интернатах, где находятся дети-инвалиды, дети-сироты, - доложила она. - Мы выявили грубейшие нарушения имущественных прав, иные вопросы, к сожалению, не решены, начиная с тяжёлой обстановки и состояния материально-технической базы и заканчивая не использованным и не реализованным вовремя их правом на медицинскую поддержку. Поэтому мы просим вас дать поручение правительству решить вопрос с реформированием детских домов-интернатов. Их у нас 109, там находятся 13 тысяч детей.

Кузнецова рассказала о громких делах последних месяцев - оставлениях родителями своих детей.

- Конечно, это нонсенс, совершенно из ряда вон выходящая ситуация, и каждый раз никто не может осознать: неужели на самом деле это может быть? - сказала омбудсмен. - Ситуация социально запущенная, то есть когда неблагополучие уже дошло до крайней меры. А что этому причиной? К сожалению, отчасти это просто нехватка информации о том, какую помощь эта семья может получить. Эту информацию она не получила вовремя, от этого отчаяние, непонимание, куда идти и так далее.

Кузнецова представила проект «Социальный навигатор» - единый телефонный номер, с которого сигналы координаторами распределяются по ведомствам.

- Не человек изучает всю структуру управления, департамента, социальную инфраструктуру региона, а это знают специальные люди, которые профессионально направляют человека, и не только направляют, но и получают обратную связь, - описала она идею. Мы просим, чтобы не менее 10 пилотных регионов в этом году мы смогли охватить эти проектом.

- Хорошо, согласен, - поддержал проект Путин.

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