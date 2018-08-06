Путина попросили помочь тюменскому онкоцентру

Врио главы Тюменской области Александр Моор, докладывая Владимиру Путину о создании в регионе крупного медицинского центра, попросил федеральный центр помочь деньгами, чтобы завершить проект.

- Как ваш медицинский город? - поинтересовался президент. - Вы его строите с 2007 года?

- Здесь у нас и федеральные, и областные деньги. Это все здания, расположенные на едином земельном участке, комплексно связанные единой инфраструктурой, - показал презентацию Моор. - Часть из них уже построена: шесть объектов построены в разные годы, в том числе федеральный центр нейрохирургии, областная больница, которую мы модернизировали; медсанчасть «Нефтяник», в которой в этом году закончен комплексный капитальный ремонт и завезено новое оборудование, радиологический центр, морфологический центр.

- У вас шесть объектов построено и ещё два строятся? - уточнил Путин.

- У нас в этом же проекте реализуется частный – центр «Мать и дитя», - подтвердил Моор. - И мы построили три дома, где будет предоставляться жильё для работников: врачей и среднего медицинского персонала. У нас есть два объекта, которыми мы должны закончить проект, – это онкологический центр и областная детская больница. Я бы просил вас о помощи.

- Источники надо поискать, - согласился Путин. - Объект надо заканчивать – это совершенно точно.