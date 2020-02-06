Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"ФСБ, пистолеты и сыворотка правды": Норвежец рассказал о пережитых &q...
Путин пошутил, что с новыми открытиями ученых России больше не нужен газ
Земля раздорa
Виновато дикое мясо: Китайские эксперты назвали источник появления коронавируса
Главная / В России

Путина попросили начать готовить «людей для будущего»

06 февраля 2020, 19:24  •  33 • В России

На входе в Большой Кремлевский дворец, где должен был пройти Совет по науке, журналистов ждал мужчина с тепловизором, которым обследовал каждого из входящих.

- Коронавирус! - радовались журналисты. - А еще убеждали, что никаких особых мер безопасности не предпринимают.

Но вице-премьер Татьяна Голикова всех разочаровала.

- Это никак не связано с коронавирусом, это связано с эпидемией гриппа, которая начинает постепенно в регионах распространяться, - заявила она.

Однако, в предыдущие годы и предыдущие эпидемии ничего подобного не было.

В огромном Георгиевском зале Кремля дожидались начала Совета губернаторы, министры новые и бывшие, и легко было запутаться — кто сейчас в каком статусе. Замглавы администрации президента Сергея Кириенко расспрашивали о следующих шагах в процессе внесения поправок в Конституцию — когда же будет голосование?

- Какой-то даты, к которой все должно быть закончено, нет, - объяснял Кириенко. - Никаких сроков не существует. Все зависит от поправок и большой работы, которая группа ведет.

«Наше научное сообщество станет одним из самых молодых в мире» - Владимир Путин.

Одной из главных проблем в отечественном высшем образовании Путин назвал сверхконцентрацию образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге.

- Более двухсот высших учебных заведений, это свыше четверти всех вузов страны, - привел он цифры. - Это серьёзный вызов для сбалансированного развития всего пространства России. Но решать эту проблему чисто административно было бы, конечно, грубой ошибкой. Всякие разговоры «расселить» студенческую Москву и студенческий Питер, конечно, неприемлемы.

При этом глава государства еще раз отверг идею вернуть советскую систему распределения.

- Обязаловкой мы ничего не решим, - заявил президент. - Уже с 2021 года мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы. В общей сложности за четыре года на эти цели планируем дополнительно направить порядка 70 миллиардов рублей.

Институтов и университетов в стране должно быть меньше, но качество их работы — лучше.

- Нужно и дальше последовательно убирать вузы-пустышки – таких еще достаточно, - перечислял задачи Путин. - Важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов, речь идет не о чисто механическом слиянии. Обновить, построить в регионах современные студенческие городки, в текущем году на обновление материально-технической базы и капитальный ремонт вузов будет направлено 22 миллиарда рублей.

Речь на Совете шла не только о сегодняшнем или завтрашнем дне.

- Нельзя готовить людей только для нужд работодателей, - убеждал глава Курчатовского института Михаил Ковальчук. - Если мы сейчас будем всех учить для современности, мы потеряем будущее. У части образовательных центров должны быть цель - «дальше жизни», мы должны какую-то часть людей готовить «для будущего».

Путин проводит заседание президиума Госсовета и Совета по науке: прямая трансляция.Встреча посвящена теме развития науки, инноваций

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
05 февраля 2020, 22:09
Передали опеке: суд ограничил в правах мать и отца девочки, с рождения живущей в клинике
05 февраля 2020, 22:09
«Решили нажиться»: Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне коронавируса
06 февраля 2020, 16:09
Минобороны: на боевое патрулирование вышли автономные ракетные комплексы "Ярс"
06 февраля 2020, 16:09
Путин пошутил, что с новыми открытиями ученых России больше не нужен газ
06 февраля 2020, 17:39
«Ещё не добились такого роста зарплат»: Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
06 февраля 2020, 19:24
Путина попросили начать готовить «людей для будущего»
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 февраля 2020, 08:09
Дайджест СМИ: Чехам рассказали неудобную правду о Путине, а США подготовили новую ата...
06 февраля 2020, 08:09
Били, закопали заживо: Жестокую расправу над 10-летней девочкой раскрыла полиция
06 февраля 2020, 01:39
"Да ты ведьма!": Пелоси демонстративно разорвала текст речи Трампа, отказав...
06 февраля 2020, 01:39
МН17 сбили не русские. Немецкий детектив знает правду, но боится за свою жизнь
06 февраля 2020, 04:54
Кто умрёт от нового коронавируса? Доктор Мясников предупредил, кому нужно быть осторо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2020, 09:09
Свидетеля по делу МН17 защищать не захотели: "забрать" Цемаха могут и Украина, и Нидерланды
05 февраля 2020, 02:39
«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»
05 февраля 2020, 15:54
"Мне хватило страха в его глазах": Спасать Амнуэля от разъярённого политолога бросились в четыре руки
02 февраля 2020, 21:28
Россия разворачивает большую стройку. На триллион
05 февраля 2020, 09:24
"Климатическая бомба": Американские учёные раскрыли "всю правду" о ситуации в Арктике
04 февраля 2020, 13:54
Российские Су-35С перехватили над Сирией турецкие истребители – СМИ
05 февраля 2020, 06:09
Российская авиакомпания отказалась вывозить из Китая незалежников (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.