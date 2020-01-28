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Путина попросили еще раз пригласить Африку в Сочи

28 января 2020, 17:39  •  74 • В России

Глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов на встрече с Владимиром Путиным назвал 2019 год «достаточно удачным», причем не только для нефтяной компании, но и для государственной казны.

- Мы в этом году поставили рекорд – 1 триллион 300 миллиардов рублей налогов, - сообщил Алекперов. - Сейчас готовим новую стратегию развития, и за ближайшие десять лет инвестиции могут составить более 100 миллиардов долларов, в первую очередь в российские проекты.

- Я помню ваше предприятие на Каспии, конечно, классное, - похвалил президент.

- Да, мы гордимся этим предприятием, - согласился нефтяник, показывая презентацию новых объектов на Каспийском и Балтийском морях.

- Глубины здесь какие? - поинтересовался Путин.

- Здесь около 25 метров, но мы уже сегодня и на 800 можем работать, и на 1200 в Западной Африке, - ответил Алекперов. - Я бы хотел отметить уникальное окно возможностей, которое появилось у нас после саммита в Сочи, который вы провели с африканскими государствами. Мы действительно сейчас достаточно активно в Западную Африку входим, уже в три страны вошли, сейчас ещё четыре страны предлагают нам совместную работу. Такого никогда не было!

- Мне очень понравился настрой наших африканских коллег, - согласился Путин. - Даже неожиданно: никто ничего не просил, только одно – совместная работа.

- Хорошо было бы через какой-то период времени опять повторить, - попросил глава «ЛУКОЙЛа». - Сегодня это реальные проекты: и в республике Конго, и в Гане, сейчас смотрим ещё ряд стран, и в Камеруне сегодня. Нас знают, с нами хотят работать, с нами хотят общаться.

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