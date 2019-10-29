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Путина похвалили за попытку сломить США

29 октября 2019, 21:09  •  74 • В России

Три недели назад премьер Дмитрий Медведев вместе президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом запускал на Острове Свободы первую станцию нефтедобычи, обсуждая при этом другие совместные экономические проекты. И вот уже Бермудес в Москве на встрече с президентом России благодарит Владимира Путина за эту поездку:

- Высокое руководство России посетило Кубу в сложный момент, когда происходит эскалация агрессии США против Кубы. Это дает урок миру, что позиции России и Кубы остаётся неизменной под угрозами Соединённых Штатов. Мы очень пристально следим за растущей ролью, которую играет Россия, чтобы сломить превосходство, которое старается установить США.

С другой стороны, и не вспомнишь, когда у Кубы за последние 70 лет были несложные моменты.

- В России всегда с особой симпатией относились к независимой позиции Кубы, к ее суверенной политике, - похвалил кубинцев Путин и пригласил гостя еще раз приехать в Москву через полгода - на юбилей Победы.

- Благодарен вам и подтверждаю наше присутствие на этом мероприятии. Это праздник России, но это праздник всего мира, - ответил Бермудес и в свою очередь позвал Путина в Гавану.

- Спасибо за приглашение, обязательно им воспользуюсь, - пообещал президент России.

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