Путина поддерживают люди, которым доверяют россияне

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Собрание инициативной группы избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, которые пройдут 18 марта 2018 года. Согласно законодательству, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан РФ. В собрании, проходившем во вторник в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ, приняли участие 668 человек.

После проведения собрания группы кандидат не позднее 7 января должен будет лично обратиться в Центризбирком с ходатайством о регистрации группы и рядом других документов.

Глава высшего совета "Единой России" Борис Грызлов считает, что, исходя из сложившейся внешнеполитической ситуации, решение Путина идти на выборы в качестве самовыдвиженца привлечет к предвыборной кампании его сторонников из других партий и обычно дистанцирующихся от политики граждан, а также всех думающих о будущем страны россиян. При этом "Единая Россия" постарается "выполнить роль координатора работы группы и обеспечить согласованность, эффективность ее работы, что соответствует задачам партии большинства", заверил политик, добавив, что партии важна победа, достигнутая в результате всенародного голосования в выборе за будущее страны, а не просто победа на выборах.

По мнению депутата Госдумы, замсекретаря генсовета "Единой России" Сергея Железняка, вошедшего в состав инициативной группы, мировому сообществу решение Путина участвовать в президентских выборах позволяет рассчитывать на сохранение стратегического внешнеполитического курса РФ.

Член инициативной группы, первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев отметил, что участники группы "не поют пустых дифирамбов Путину". "Путин честно и усердно работал на свой авторитет, прежде чем авторитет стал работать на него. Он смело и заботливо собирал рассыпавшуюся страну, собрал и готов за нее отвечать", - подчеркнул он.

В числе других известных россиян в состав группы вошли также глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, вице-спикер Ольга Тимофеева, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

Не остались в стороне от политических процессов и деятели культуры. В состав группы вошли многие российские знаменитости, в том числе ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, режиссер Владимир Хотиненко, художественные руководители Малого и Московского губернского театров Юрий Соломин и Сергей Безруков, актер Михаил Боярский, певица Полина Гагарина, продюсер Иосиф Пригожин, модельер Валентин Юдашкин, директор Музея Победы Александр Школьник.

"Это президент, который интересуется вопросами культуры, теми проблемами, которые стоят перед ней", - сказал генеральный директор Большого театра России Владимир Урин, отметив, что Путин, "когда видит реальные проблемы, всегда принимает решения, дает возможности решения".

Авторитет в стране и в мире считает важной характеристикой будущего главы России композитор и музыкальный продюсер Игорь Крутой. С действующим президентом музыкант связывает "успехи нашей страны, уважение к нашей стране, перспективы". С ним согласился солист группы "Любэ" Николай Расторгуев, который в беседе с ТАСС пояснил, что пришел поддержать выдвижение "сильного, умного, имеющего высочайший авторитет лидера" страны. "Лучшим кандидатом" на пост президента Путина назвал гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Народный артист России, пианист Денис Мацуев рассказал о том, что действующий глава государства помог сохранить в стране симфонические оркестры и активно поддерживает музыкальную молодежь.

Самым оригинальным оказался мотив директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского поддержать выдвижение Путина. "Я надеюсь, что у нас первым лицом останется человек из Петербурга, это для России спасение", - признался он, напомнив, что был доверенным лицом Путина на всех выборах.

Давно поддерживает лидера страны и президент Международного союза КВН Александр Масляков, который считает Путина человеком умным и эрудированным и ценит его чувство юмора.

Свою поддержку выдвижению Владимира Путина также выразили народный артист России Игорь Бутман, музыкальный продюсер Игорь Матвиенко, актеры Михаил Галустян, Игорь Харламов и многие другие.

Поддерживают Владимира Путина российские спортсмены и представители общественных организаций.

Так, фехтовальщица Софья Великая напомнила о роли главы государства в развитии спорта. "Насколько он поднял спорт, насколько он заботится о спортсменах и будущем спорта. В настоящее время детско-юношеские спортивные организации созданы для развития молодежи, чтобы наша молодежь была лучшая", - сказала она.

Лидер "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова вспомнила, как участвовала вместе с Путиным в шествии "Бессмертного полка". "Было видно, что президент чувствует, президент сопереживает, это была невероятная атмосфера, и я рада, что мы вместе с президентом откроем новую историю в историю нашей страны", - сказала она.

В собрании инициативной группы приняли в том числе участие руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко, борец, олимпийский чемпион Александр Карелин, боксер-профессионал, депутат Госдумы Николай Валуев.

Как сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин, выдвижение которого в качестве кандидата в президенты РФ поддержало собрание инициативной группы, представит в ЦИК необходимые документы в установленные сроки. "Путин предоставит документы своевременно", - сказал Песков, не уточнив даты. Однако ранее он не исключал, что документы для выдвижения Путин подаст в ЦИК до Нового года.

Вошедшие в инициативную группу избирателей по выдвижению президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборы главы государства - знаковые и состоявшиеся люди, к которым с уважением и доверием относится общество, считают опрошенные ТАСС эксперты.

По мнению политолога Андрея Колядина, люди, вошедшие в инициативную группу, заинтересованы в том, чтобы страна развивалась "поступательно, чтобы в ней не было серьезных потрясений". "Необходимо идти дальше поступательными шагами, развивая нашу страну, делая ее лучше", - добавил он.

Руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отметил, что вошедшие в инициативную группу - "это известные, заслуживающие доверия, в разных сферах добившиеся успеха люди". "Они представляют различные организации или среды, которые важны для Владимира Путина. Это Общероссийский народный фронт, добровольцы, деятели культуры и искусства, образования, науки, а также представители консервативных сред", - пояснил эксперт.

По словам политического консультанта Екатерины Курбангалеевой, все опросы "на протяжении многих лет показывают, что у Владимира Путина огромная база поддержки". "Здесь [в инициативной группе поддержки Путина] представлены практически все демографические группы, самые крупные профессиональные группы и социальные слои, те, кто состоялся, и те, кому это еще только предстоит", - отметила она.

По словам эксперта, "проще перечислить, кто не вошел в инициативную группу". "За границами остались последовательные сторонники системных политических партий, сориентированных на своих лидеров, а также, если можно так выразиться, партийно-политическая окраина - радикалы и внесистемщики", - добавила Курбангалеева.

О решении выдвинуться кандидатом на выборы Путин объявил 6 декабря на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Во время пресс-конференции 14 декабря он уточнил, что будет баллотироваться в порядке самовыдвижения. При этом глава государства подчеркнул, что рассчитывает на поддержку со стороны партий, общественных организаций, которые разделяют его взгляды на развитие страны и доверяют ему.