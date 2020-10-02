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Путина охраняют от COVID лучше: Онищенко указал на возможную брешь в защите Трампа

02 октября 2020, 17:45  •  56 • Политика
Врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заметил, что президентов особо защищают от инфекций, поскольку это дело государственной важности. Судя по итогам, Владимира Путина охраняют от COVID лучше. Политик указал на возможную брешь в защите Дональда Трампа. Он напомнил, что лидер США сейчас в предвыборной борьбе, и поэтому часто встречается с большим количеством людей.
Политик, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал новость о выявлении коронавирусной инфекции у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп.
Между тем лидеру РФ Владимиру Путину, в отличие от целого ряда глав других стран, удалось избежать COVID-19. Тем не менее, по мнению специалиста, данный факт однозначно не говорит о превосходстве российской системы здравоохранения. Но об этом, однако, говорят некоторые другие обстоятельства.
Конечно, фактор случайности здесь есть. И надо помнить, что Трамп достаточно возрастной человек, ему сейчас 74 года. Физическое состояние у него, в принципе, нормальное, но избыточный вес явно присутствует. Я думаю, мои коллеги в Америке дадут реальную оценку и представят соответствующие рекомендации, чтобы он не вышел из строя. Потому что любая страна без первого лица - это не только дело лично президента, но и всего государства. Тем более в этот непростой период, ведь Соединённые Штаты являются самой неблагополучной страной по количеству заболевших и по масштабам продолжающегося эпидемического процесса. Что касается его супруги, то она, скорее всего, перенесёт болезнь в лёгкой форме, - предположил собеседник Царьграда.
Он добавил, что важный фактор в данной ситуации - меры безопасности, которые применяются для защиты первых лиц от инфекции.
Я достаточно хорошо знаю, как защищают нашего президента, но ничего не могу сказать о ситуации с Трампом. Он сейчас в предвыборной борьбе, поэтому часто встречается с большим количеством людей. Даже если всех этих лиц тщательно обследуют перед встречами с президентом, это не даёт 100-процентной гарантии. Кстати, источник заражения предварительно определили - одна из ближайших помощниц Трампа. Пока можем только пожелать ему скорейшего выздоровления, - подытожил Онищенко.

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