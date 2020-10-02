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Путина охраняют от COVID лучше: Онищенко указал на возможную брешь в защите Трампа
02 октября 2020, 17:45 • 56 • Политика
Врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заметил, что президентов особо защищают от инфекций, поскольку это дело государственной важности. Судя по итогам, Владимира Путина охраняют от COVID лучше. Политик указал на возможную брешь в защите Дональда Трампа. Он напомнил, что лидер США сейчас в предвыборной борьбе, и поэтому часто встречается с большим количеством людей.
Политик, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал новость о выявлении коронавирусной инфекции у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп.
Между тем лидеру РФ Владимиру Путину, в отличие от целого ряда глав других стран, удалось избежать COVID-19. Тем не менее, по мнению специалиста, данный факт однозначно не говорит о превосходстве российской системы здравоохранения. Но об этом, однако, говорят некоторые другие обстоятельства.
Он добавил, что важный фактор в данной ситуации - меры безопасности, которые применяются для защиты первых лиц от инфекции.
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