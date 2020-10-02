Путина охраняют от COVID лучше: Онищенко указал на возможную брешь в защите Трампа

Политик, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал новость о выявлении коронавирусной инфекции у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп.

Между тем лидеру РФ Владимиру Путину, в отличие от целого ряда глав других стран, удалось избежать COVID-19. Тем не менее, по мнению специалиста, данный факт однозначно не говорит о превосходстве российской системы здравоохранения. Но об этом, однако, говорят некоторые другие обстоятельства.

Конечно, фактор случайности здесь есть. И надо помнить, что Трамп достаточно возрастной человек, ему сейчас 74 года. Физическое состояние у него, в принципе, нормальное, но избыточный вес явно присутствует. Я думаю, мои коллеги в Америке дадут реальную оценку и представят соответствующие рекомендации, чтобы он не вышел из строя. Потому что любая страна без первого лица - это не только дело лично президента, но и всего государства. Тем более в этот непростой период, ведь Соединённые Штаты являются самой неблагополучной страной по количеству заболевших и по масштабам продолжающегося эпидемического процесса. Что касается его супруги, то она, скорее всего, перенесёт болезнь в лёгкой форме, - предположил собеседник Царьграда.

Он добавил, что важный фактор в данной ситуации - меры безопасности, которые применяются для защиты первых лиц от инфекции.