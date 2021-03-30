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Путина никогда не будет в соцсетях: Раскрыт убедительный довод президента России

30 марта 2021, 09:05  •  217 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин не присутствует в соцсетях и не будет тратить время на ведение аккаунта. Песков привёл убедительный довод для этого самого главы государства, когда он рассуждал о личном аккаунте в соцсетях.
Президент России Владимир Путин "в социальных сетях не присутствует". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В частности, представитель Кремля уточнил, что у президента Путина "есть родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают".
Кроме того, оставаться в новостной повестке и узнавать о горячих темах главе государства помогает его администрация, которая готовит ему соответствующие дайджесты.
Кроме того, Песков привёл и весьма убедительный довод того, почему Путина нет и не будет в социальных сетях.
"Ему это не надо. Ему это ничего не даёт больше того, что у него есть", - обратили внимание в Кремле.
Есть и ещё одна причина, касающаяся личного аккаунта, на которую, по словам Пескова, указал сам президент. В частности, Владимир Путин считает, что "это будет, по сути, не его аккаунт, а кого-то другого".
"Тратить время на его ведение президент же не будет. Но чтобы, допустим, я, его пресс-секретарь, вёл за него соцсети, он тоже не хочет. Это было бы нечестно и неправильно - так он считает, - уточнил Песков в интервью, которое он дал "АиФ". - Президент же общается с молодёжью. Общается вживую. И достаточно активно".

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