Путина не пригласили, и он... обиделся? Как историю конфликта России и Польши пишет "Медуза"

"Владимир Путин регулярно обвиняет Польшу в развязывании Второй мировой. Похоже, из-за того, что его не позвали в Варшаву на 80-летие начала войны". Именно так об историческом споре России и Польши пишет "Медуза", отмечая, что некий неназванный источник в АП сообщил, что Путин усилил риторику с указанием ложных тезисов Польши после инцидента с 80-летием. Впрочем, другие эксперты в материале не подтверждают подобную версию. А также добавляют, что тема Великой Отечественной войны в России особенно чувствительна, и президент это понимает. Потому и усиливает риторику.

Надо сказать, что в материале при представлении разных позиций внимание акцентируют именно на использовании темы войны в политических целях. "Медуза" приводит мнение историка, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Ивана Курилла, который говорит:

"Путин всегда лично интересовался историей, с самого начала его президентства она была одним из главных интересов. Он пробовал углубляться в разные исторические периоды: рассуждал о Столыпине, Владимире Святом, но остановился на теме, по которой есть согласие внутри страны. Он мастер символической политики: сейчас президент хочет предстать защитником Победы от врагов".

Но после этого комментария сразу приводится позиция профессора ВШЭ Олега Будницкого, который даёт понять, что интерес к истории ни при чём, а вопрос именно в "политическом моменте". Разное изложение мнений выглядело бы естественно, если бы не большая часть материала об "обиде Путина". Не сумев подтвердить подобное высказываниями экспертов или официальных лиц, авторы ссылаются на тот же неназванный источник. Как бы там ни было, полный текст материала доступен по ссылке.

Добавим, спор России и Польши основан не на "политическом моменте", а на защите памяти героев Великой Отечественной войны. Ведь Польша фактически обвиняет СССР в развязывании противостояния и даже говорит о таком понятии, как "красный фашизм". Такую риторику поддерживает разве что Украина. Собственно, президенты Польши и Украины оказались изолированы от других стран мира в своей риторике. Есть в материале "Медузы" и ещё один примечательный момент. Автор говорит, что музей холокоста Яд ва-Шем "извинился за то, что представил некорректную информацию, обойдя исторические темы, которые в последнее время чувствительны для российского президента" - речь идет о презентации в день участия Путина в форуме памяти жертв холокоста. Однако извинения последовали вовсе не от руководства музея, а от историка...