Путина не будет: как пройдет юбилей высадки в Нормандии

Париж не направлял приглашение президенту России Владимиру Путину на памятные мероприятия в честь 75-летия высадки союзников антигилтеровской коалиции в Нормандии, поскольку церемония будет проходить на уровне премьер-министров государств – возглавлять ее будет глава правительства Франции Эдуард Филипп, передает ФАН.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что посетит Нормандию, передает РИА «Новости».

«Я буду там», — сказал он на встрече с ветеранами Второй мировой войны в Белом доме.

Стоит добавить, что нового президента Украины Владимира Зеленского также не будет в эти дни в Нормандии.

Ранее — 9 мая — на параде Победы в Москве в честь 74-летия разгрома войск Третьего рейха не было ни одного лидера иностранного государства.

Иностранные лидеры приглашаются только на юбилейные парады Победы по случаю 9 Мая, а поскольку предстоящие торжества посвящены 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, никому официальных приглашений не направляли, пояснил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не уникальная ситуация. Каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что очень важная и большая юбилейная дата будет отмечаться в следующем году.

«Это будет год, действительно, особенный, а сейчас нет такой юбилейной даты, поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем на обычные текущие праздники глав государств», — подчеркнул представитель российского лидера.

В ноябре прошлого года

Путин присутствовал на памятных мероприятиях к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже. Президент России возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса,

сражавшимся во Франции во время Первой мировой войны. В торжественных мероприятиях приняли участие ученики русской школы Бордо-Кодеран, а также дети и внуки членов русского экспедиционного корпуса.

Памятник воинам Русского экспедиционного корпуса находится в историческом центре Парижа вблизи моста Александра III и дворца Гран-Пале. Памятник открывал сам Путин в июне 2011 года.

А президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель открыли мемориальную доску на месте подписания Компьенского перемирия 1918 года, которое ознаменовало окончание войны.

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Впрочем, тогда не обошлось без скандала. На торжественной церемонии около Триумфальной арки было организовано выступление школьников, которые зачитывали слова, написанные солдатами во время войны. Были оглашены комментарии французского, британского, американского и немецкого военных, а также рабочего из Китая и девушки из Франции. А вот от имени русских солдат не было произнесено ни одного заявления.

«Мы обратили внимание. История Первой мировой войны сложная и полна противоречий. Но на каких языках зачитывать — это решение организаторов, и мы уважаем это решение. Но уверен, что

подвиги русских солдат помнят. О подвиге русских солдат помнят. И это главнее»,

— заявил тогда Песков.

Кстати, тогда Путин провел короткую беседу с Трампом, передает НСН. Главы государств обсудили ситуацию вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, урегулирование в Сирии, санкции, Китай и вопросы по КНДР, а также цены на нефть.

В 2015 году в Иваново был открыт памятник летчикам французского авиаполка «Нормандия — Неман». В Иваново в годы Второй мировой войны была сформирована единственная воинская часть иностранного государства, воевавшая на территории Советского Союза.

В церемонии открытия памятника приняли участие представители Министерства иностранных дел РФ, официальная делегация Франции, власти региона, почетные гости.

«В основу сюжета монумента, выполненного скульптором, народным художником РФ Владимиром Суровцевым и архитектором Владимиром Сягиным, легла реальная история из жизни полка. В июле 1944 года французский летчик Морис де Сейн пожертвовал собой, не желая воспользоваться парашютом при крушении самолета и оставить погибать своего боевого товарища — русского бортмеханика Владимира Белозуба», — отметили власти региона.