Путина научили отличать настоящие деньги от фальшивых

Владимир Путин в День милиции, как традиционно называют профессиональный праздник сотрудников правопорядка, приехал в университет МВД, где посмотрел, как готовят будущих полицейских и пообщался со студентами.

Начальник университета генерал-лейтенант Игорь Калиниченко и министр внутренних дел Владимир Колокольцев показали президенту учебные аудитории и лаборатории, где не только учатся, но и проводят экспертизы. В лаборатории исследования холодного и метательного оружия Путину пришлось вникать в тонкости - чем принципиально отличается оружие от мачете или бейсбольной биты.

Путин поздравил сотрудников полиции с праздником.

- А какая разница? Какие процессуальные последствия для владельца? - заинтересовался президент.

Ему тут же пояснили, что для владения оружием нужно получить разрешение, а для всего остального нет, а вот где проходит эта грань - и решает экспертиза. Путину показали кастеты, которые были выставлены среди образцов.

- Это тоже оружие? - спросил президент.

- Конечно, - ответили сотрудники и начали перечислять - какие требования предъявляются к кастетам.

В Лаборатории технико-криминалистической экспертизы документов Путину продемонстрировали, как под микроскопами с 800-кратным увеличением восстанавливают документы и проверяется подлинность денежных купюр. Например, здесь расшифровали судовой журнал с военного корабля, затонувшего 75 лет назад во время Великой Отечественной войны. Тут же президенту дали совет: куда надо смотреть, чтобы отличить фальшивые деньги от настоящих - от водяных знаков до голограмм.

- Вы выбрали для себя сложную профессию – да что там профессию – судьбу, - обратился Путин к сотрудникам МВД, поздравляя их с праздником. - В тот момент, когда вам вручают табельное оружие либо наделяют особыми полномочиями, на ваших плечах сразу же возникает огромный груз ответственности за исполнение этих властных полномочий. Мы знаем такие примеры и никогда не забудем наших товарищей, которые отдали во имя служения своему народу, государству и нашим гражданам самое дорогое – свою жизнь.