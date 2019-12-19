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Путина насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра минских соглашений

19 декабря 2019, 15:11  •  108 • Украина

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пересмотр минских соглашений может завести ситуацию на востоке Украины в тупик. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в четверг на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования в Донбассе и об отношении к последним заявлениям Киева на эту тему.

"Нет ничего, кроме минских соглашений, - сказал он. - Меня очень настораживают заявления президента Владимира Зеленского, после того как он уехал из Парижа, о том, что минские соглашения можно было пересмотреть". По словам Путина, если начать пересматривать существующие договоренности, "вся ситуация может вообще зайти в полный тупик".

"Потому что ключом этих минских соглашений является закон об особом статусе, который должен быть имплементирован в украинский основной закон, в конституцию. Вот его сейчас продлили на год, но это же не постоянная основа, - отметил президент. - Хотя мы все - и я, и другие лидеры нормандского формата - постоянно говорим, что ему надо придать постоянно действующий характер и перенести в конституцию. Но, судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни действующее делать этого не хотят".

"Но без этого никуда не деться, - продолжил российский лидер. - Это во-первых. Второе - нужен прямой диалог с Донбассом. Его тоже нет. Вот сейчас объявлено, что будут внесены какие-то изменения с децентрализацией. Хорошо. Но это что? Это вместо минских соглашений? Вместо закона об особом статусе? Можно себе такое представить? Можно. Но в минских соглашениях написано, что, если это касается Донбасса, это должно быть согласовано с этими регионами. Никакого согласования нет. Вот это, безусловно, настораживает".

При этом президент РФ считает целесообразным продолжение работы в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция). Однако, по его словам, следующая встреча "нормандской четверки", назначенная на апрель, "станет актуальной, если будут позитивные изменения".

"Такие изменения есть, - признал Путин. - Надо это тоже сказать объективно. Во-первых, закон об особом статусе продлен. Основа для урегулирования не исчезла, она не потеряна. Во вторых, все-таки проведен отвод войск из нескольких ключевых точек".

Правда, почему-то, отметил Путин, в Киеве не хотят разведения войск по всей линии соприкосновения. "На мой взгляд, это ошибка, но такова их позиция, - сказал президент. - Сокращено несколько количество обстрелов. Это тоже позитивная вещь, хотя, к сожалению, они до сих пор сохраняются".

То есть, подчеркнул российский лидер, "есть позитив, и есть вещи, которые настораживают". "Это все предмет для обсуждения. И в целом в этом смысле продолжение работы в "нормандском формате" целесообразно", - резюмировал он.

Давать характеристики - некорректно

Путин считает некорректным давать характеристику Зеленскому и другим своим коллегам.

"Я всегда уклоняюсь от ответов на вопросы подобного рода, считаю некорректным отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам некоторых стран никогда характеристики не даю. Мы будем давать характеристики историческим личностям, а действующим - как-то язык не поворачивается", - ответил Путин на просьбу журналиста Первого канала охарактеризовать нынешнего президента Украины.

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