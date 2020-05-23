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Путина на День Победы подставили, заявил Зюганов

23 мая 2020, 16:55  •  49 • Политика
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов в эфире программы "Царьград. Главное" заявил, что президента Владимира Путина подставили на День Победы. В частности, по словам политика, те, кто посоветовал Путину одному выступать у Вечного огня, ничего не думают и не понимают, что такое государь в российской державе.
По мнению лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова, то, что в этом году не было парада Победы на 9 Мая, подорвало авторитет президента Владимира Путина. Политик в эфире программы "Царьград. Главное" заявил, что главу государства подставили.
"На 9 Мая Лукашенко провёл великолепный парад, я посмотрел, яркий, красивые лица, симпатично. Они приняли это решение. Каждый четвёртый белорус погиб. Мой Орёл и Брест побратимы, я музей Суворова открывал. Ну, приняли. Поблагодарите, у нас другая обстановка. Но какое вы имеете право тыкать пальцем? Какое вы имеете право неуважительно относиться к народу, который внёс в эту нашу общую Победу гигантский личный вклад? Вы должны спасибо сказать. Но те, кто посоветовал Путину одному выступать у Вечного огня, на мой взгляд, ничего не думают и не понимают, что такое государь в нашей державе. У нас государь у Могилы Неизвестного Солдата не может один стоять", - подчеркнул Зюганов.
По словам Зюганова, у Путина есть командующий, есть силовики и другие люди, которые могли бы участвовать, но соблюдать санитарную норму. Он напомнил, как Сталин принимал в 41-м году парад на Красной площади, когда 27 тысяч войск уходили сразу в бой.
"Гитлер 200 самолётов поднял, решил бомбить. И никто не дрогнул. Понимаете, есть страницы, которые требуют особой воли и мужества. И действительно подлинной сплочённости. Если Путин, говорят, парад собирается проводить 24 июня, как раз 75 лет исполняется, не снимет маску с Мавзолея, то это будет полный позор. Маску, которую они называют на Мавзолее, она отгораживает его. И от Верховного главнокомандующего, и от 32 маршалов и генералов, которые там похоронены, командовали фронтами", - считает Зюганов.

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