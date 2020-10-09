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Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля

09 октября 2020, 00:05  •  19 • Политика
Вассерман объяснил, с какой целью Россия объявила в розыск Тихановскую. По его словам, Кремль убил сразу двух зайцев - поспособствовал интеграции в рамках Союзного государства и избавился от "навязчивых приставаний" оппозиционерки к Путину.
Россия объявила в розыск объявившую себя избранным президентом Белоруссии Светлану Тихановскую, чтобы способствовать дальнейшей интеграции стран. Такое мнение высказал политолог, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман.
Речь идёт о внесении Тихановской в базу разыскиваемых в России лиц. При этом в России на Тихановскую не заведено никаких уголовных дел. Зато в Белоруссии оппозиционерка обвиняется в серьёзных преступлениях против государства.
По словам Вассермана, дальнейшая интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства невозможна без координации действий на уровне правоохранительных органов. Поэтому Москва поддержала Минск в розыске Тихановской.
"Тут чисто формальные технические правила международной организации уголовной полиции требуют именно такого порядка", - сказал эксперт в беседе с РИА ФАН.
Другой интересный момент заключается в том, что объявление в розыск положило конец надеждам Светланы Тихановской на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Потому что стоит ей появиться в России, как её тут же задержат.
"Теперь, после внесения Тихановской в розыскную базу МВД нашей страны, вопрос диалога с Путиным для неё закрыт окончательно. Попав на территорию РФ, она будет автоматически задержана и передана Белоруссии", - подчеркнул Вассерман.
Он добавил, что это удобный для Кремля способ избавиться от "навязчивых приставаний" оппозиционерки и её попыток набиться в друзья к Путину.

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