Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля

Россия объявила в розыск объявившую себя избранным президентом Белоруссии Светлану Тихановскую, чтобы способствовать дальнейшей интеграции стран. Такое мнение высказал политолог, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Речь идёт о внесении Тихановской в базу разыскиваемых в России лиц. При этом в России на Тихановскую не заведено никаких уголовных дел. Зато в Белоруссии оппозиционерка обвиняется в серьёзных преступлениях против государства.

По словам Вассермана, дальнейшая интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства невозможна без координации действий на уровне правоохранительных органов. Поэтому Москва поддержала Минск в розыске Тихановской.

"Тут чисто формальные технические правила международной организации уголовной полиции требуют именно такого порядка", - сказал эксперт в беседе с РИА ФАН.

Другой интересный момент заключается в том, что объявление в розыск положило конец надеждам Светланы Тихановской на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Потому что стоит ей появиться в России, как её тут же задержат.

"Теперь, после внесения Тихановской в розыскную базу МВД нашей страны, вопрос диалога с Путиным для неё закрыт окончательно. Попав на территорию РФ, она будет автоматически задержана и передана Белоруссии", - подчеркнул Вассерман.

Он добавил, что это удобный для Кремля способ избавиться от "навязчивых приставаний" оппозиционерки и её попыток набиться в друзья к Путину.