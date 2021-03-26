Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее ...
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому з...
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся пр...
Главная / Политика

Путина и Си Цзиньпина позвали на переговоры с Байденом: AP выдал повод

26 марта 2021, 23:30  •  46 • Политика
Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц.
Рассорившийся со всеми президент США Джо Байден запросил переговоров. Американский лидер пригласил президента России Владимира Путина и главу Китая Си Цзиньпина на встречу по климату, сообщает Associated Press.
Детали планируемых переговоров пока не раскрываются. Издание ссылается на неназванных официальных лиц. Официальный Белый дом пока никак не прокомментировал эту информацию.
Напомним, что тема экологии была одной из основных во время предвыборной кампании Байдена. Однако пока непонятно, как он собирается договариваться по этому поводу с Россией и Китаем. Ранее он оскорбил Путина во время интервью каналу ABC News, а глава Госдепа США провалил переговоры с китайской делегацией на Аляске, также начав встречу с оскорблений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемнику Турчинова
26 марта 2021, 12:30
Газпром поставил окончательную точку в спорах о финале "Северного потока - 2"
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос
26 марта 2021, 05:10
Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева: Доказательство – "посылка" в 350 тонн из США
26 марта 2021, 18:00
Третья мировая объявлена: Первый укол от Франции
26 марта 2021, 00:35
США показали "голого короля". Джо Байден испугался Путина и ничего о нем не сказал
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемни...
26 марта 2021, 12:30
Газпром поставил окончательную точку в спорах о финале "Северного потока - 2&quo...
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел ва...
26 марта 2021, 05:10
Муженко рассказал, что помешало ему перебить всех «вежливых людей»
26 марта 2021, 05:10
Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева: Доказательство – &quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 марта 2021, 23:35
Зачем Псаки надела "рассаду для помидоров": Пресс-секретарь Белого дома удивила внешним видом
25 марта 2021, 06:15
СБУ арестовала Сэмэна Сэмэнченко — за организацию ЧВК и торговлю военными товарами из России
24 марта 2021, 00:00
"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
24 марта 2021, 11:00
Русские получили удар, откуда не ждали. ANHA News заявило об ошибке турков
22 марта 2021, 11:20
В чём соль запрета иностранцам владеть землёй в Крыму
24 марта 2021, 16:30
Генсеку НАТО выдали два варианта после требований освободить Навального
23 марта 2021, 06:35
"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО решился назвать причину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.