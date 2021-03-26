Путина и Си Цзиньпина позвали на переговоры с Байденом: AP выдал повод

Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Рассорившийся со всеми президент США Джо Байден запросил переговоров. Американский лидер пригласил президента России Владимира Путина и главу Китая Си Цзиньпина на встречу по климату, сообщает Associated Press.

Детали планируемых переговоров пока не раскрываются. Издание ссылается на неназванных официальных лиц. Официальный Белый дом пока никак не прокомментировал эту информацию.

Напомним, что тема экологии была одной из основных во время предвыборной кампании Байдена. Однако пока непонятно, как он собирается договариваться по этому поводу с Россией и Китаем. Ранее он оскорбил Путина во время интервью каналу ABC News, а глава Госдепа США провалил переговоры с китайской делегацией на Аляске, также начав встречу с оскорблений.