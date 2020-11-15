Путина этому учили: Кедми в трёх словах объяснил проигрыш США

Так Кедми прокомментировал недавно заключённое перемирие, которое положило конец вооружённому конфликту в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что это стало поражением для США, которые уже давно тянули руки к Кавказу, оправдывая свою заботу о регионе собственной "национальной безопасностью".

И раз уж Соединённые Штаты назначили Россию своим врагом, ей не остаётся ничего другого, кроме добросовестного исполнения своих "вражеских" обязанностей по борьбе с распространением американского влияния, рассуждает Кедми.

Вашего президента (Владимира Путина) всегда учили, когда он проходил службу: любые обязанности он должен выполнять наилучшим образом. И теперь положение США на Кавказе ухудшилось почти до нуля, - рассказал израильский дипломат, выступая в эфире передачи Владимира Соловьёва "Соловьёв Live".

Напомним, что на днях Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела миротворцев, чтобы предотвратить повторение вспышки насилия. Стороны также договорились открыть в Азербайджане российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - следить за соблюдением режима прекращения огня.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин распорядился создать гуманитарный центр для оказания помощи по возвращению беженцев и восстановлению инфраструктуры Карабаха.